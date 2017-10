PRUEBA Voces para el diálogo

“Quiero vivir en una tierra donde no haya "un vosotros y ellos" sino un nosotros”

Quiero vivir en una tierra donde se pelee por problemas reales. Donde no me avergüence de todos los políticos que me representan. Donde a nadie le den de hostias por votar pero donde las votaciones estén limpiamente planteadas. Donde no te insulten ni te humillen ni te amenacen por decir con respeto lo que piensas. Donde no haya "un vosotros y ellos" sino un nosotros. Sin fanatismos excluyentes. Sin exabruptos. Sin gritos. Sin palabras vacías. Sin demagogia. Con respeto total a las víctimas, pero no al victimismo. Hasta hace poco, todo esto me parecía factible. Ahora, ya no lo sé.