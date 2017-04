La Feria Gran Canaria Me Gusta despide su cuarta edición con 9.000 visitantes

La fiesta de los sabores de Gran Canaria Me Gusta este fin de semana recibió la visita de más de 9.000 comensales que aceptaron la invitación de degustar los suculentos platos preparados por los mejores cocineros con los productos de la gastronomía local.



Según informa el consejero de Desarrollo Económico del Cabildo, Raúl García Brink, esta feria reunió en el Infecar a cerca de 2.000 personas más que en la cita de 2016, lo que supone casi un 30 por ciento más y la consolidación de un encuentro con el sector primario que, por primera vez, se celebra dos años seguidos.



La ciudadanía y sus familias dieron buena cuenta de cientos de kilos de carnes, pescados y productos de la huerta, además de 400 botellas de vino para acompañar las recetas de estudiantes de hostelería, que pusieron en práctica sus habilidades en la organización de eventos.



Además, numerosos cocineros y reposteros de los mejores hoteles y restaurantes de la isla ofrecieron un espectáculo de cocina en directo, compartieron sus trucos culinarios y convirtieron en estrellas de los fogones a los productos del sector primario de Gran Canaria.



La cita con lo local ofreció un cóctel de deliciosas propuestas de más de 40 profesionales de la restauración, quienes quieren colocar el nombre de Gran Canaria en el mapa de la gastronomía mundial para poner en valor la variedad y calidad de sus productos, recuperar antiguas recetas e, incluso, volver dar uso a los utensilios de antaño de los aborígenes, como los gánigos de arcilla, cuchillos y hachas de obsidiana y las cucharas de madera.



Caracoles de Agüimes, tomates de La Aldea, aguacates de Mogán, piña de Gáldar, berros de Firgas, langostino real de Ingenio, gofio de Santa Brígida, fresas y quesos de Valsequillo, papas de San Mateo, pulpo de Agaete y cochino negro de las ganaderías de la isla fueron las estrellas de los fogones.



También fueron reconocidas las zonas de catas comentadas y los puestos de degustación que ofrecieron ayuntamientos, agricultores y empresarios.



Gran Canaria Me Gusta también fue el escenario de presentación de productos innovadores y sirvió para dar a conocer las creaciones de los emprendedores de la manera más divertida, como el vídeo grabado por los impulsores de Jairo, una nueva cerveza de tuno de indio, que contó con la participación del presidente Antonio Morales, quien trasladó el apoyo del Cabildo a todas las iniciativas relacionadas con la promoción de la soberanía alimentaria.



Durante tres días, Infecar triplicó el espacio de la feria Gran Canaria Me Gusta para, además de ampliar el programa con más actividades y propuestas de talleres infantiles, conferencias, juegos tradicionales, artesanos, los autores canarios de la librería del Cabildo, los tesoros del Patrimonio de Gran Canaria, diez casetas de comida y actuaciones musicales en directo, convertir el Infecar en un concurrido punto de encuentro.