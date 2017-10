Gran Canaria entra en 'Saborea España' para promocionar su producto local

Gran Canaria se ha incorporado al selecto club de Saborea España para promocionarse como destino turístico a través de la gastronomía y la calidad de un producto local singular, un sector que genera un sello propio de identidad y que incentiva la creación de economía y empleo.



La secretaria de Estado de Turismo, Matilde Asián; la consejera del área en el Cabildo de Gran Canaria, Inés Jiménez; y la presidenta de la Asociación de Destinos Gastronómicos, Ana María Redondo, han presentado este viernes la creación del sello de promoción gastronómica Saborea Gran Canaria y su adhesión a Saborea España, una entidad que da a conocer a la cocina nacional.



Inés Jiménez ha asegurado que este viernes es "un día especial" para Gran Canaria porque se culminan dos años de trabajo para mejorar la promoción turística de la isla, que "no solo tiene sol y playas, sino otros reclamos como la calidad de su gastronomía y la singularidad y excelencia de su producto local".



Por su parte, Matilde Asián ha dicho que es un "honor" estar en Gran Canaria para su incorporación a Saborea España y ha felicitado el logro conseguido porque, en su opinión, la gastronomía constituye "un bien cultural e inmaterial, que los poderes públicos tienen que proteger".



"La gastronomía vinculada al turismo tiene, además del factor cultural y de ser un vínculo de entendimiento entre todas las personas que integramos Canarias y España, un factor de arrastre económico fundamental", ha subrayado Asián.



La secretaria de Estado ha agregado que una gastronomía vinculada al turismo pretende generar asimismo una actividad económica vinculada al territorio, pues, a través de ella, "el producto local es conocido en el exterior".



"Todos nuestros visitantes podrán conocer de la manera más inmediata los productos y los jóvenes tendrán una proyección a través de profesiones vinculadas a la gastronomía, sin olvidar el papel tan importante que España y Canarias desarrollan en esta materia en los últimos años", ha apuntado.



A su juicio, Saborea España es una gran iniciativa y la inclusión de territorios como Gran Canaria, Lanzarote y Tenerife permite al archipiélago, además de acudir con el paraguas de España y de su gastronomía, "añadir las peculiaridades de Canarias, donde hay muchos tesoros por descubrir".



Ana María Redondo ha dicho que Saborea España es el club de destinos gastronómicos que crece, se fortalece y lidera un turismo de calidad y sostenible, y que Canarias tiene todo lo que se necesita para atraer a ese visitante.



"Ahora el reto es que el turismo sea de calidad y sostenible; y a través de la generación del producto gastronómico se genera un valor añadido al destino, una actividad que no solo es fuente de riqueza y genera economía y empleo imprescindibles para el PIB del país, sino que aporta sostenibilidad", ha puntualizado Redondo.



En su opinión eso se consigue desde tres ámbitos, uno económico y de territorio, que implica "exigencia, calidad y productos inolvidables para el turista"; y que también se logra desde la cooperación, porque en un mundo global es imposible que por separado se consiga acertar en esta aventura.



La sostenibilidad también genera una cultura gastronómica "muy potente que implica una forma de entender la vida y de mostrarse al mundo que, al final, es lo que hace ser diferente a un destino", ha agregado Redondo.



Jiménez ha subrayado que Saborea Gran Canaria intervendrá con su gastronomía en eventos no solo en la isla sino nacionales, como Madrid Fusión 2018, e internacionales, donde pondrá el valor tanto las creaciones de los cocineros de la isla como la calidad y singularidad del producto local.



Matilde Asián ha puntualizado que esta promoción ayudará a las Islas Canarias a seguir siendo un "éxito turístico", aunque, a su juicio, hay que "saberlo gestionar" y, sobre todo, "darle visibilidad", una labor en la que ayudará el apoyo de un club como Saborea España.