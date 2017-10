Coagrisan acusa al Cabildo de Gran Canaria de "discriminar" a las empaquetadoras de tomate de La Aldea

El presidente de la Cooperativa Coagrisan, Juan José del Pino, ha acusado al Cabildo de Gran Canaria de "discriminar" a las mujeres empaquetadoras de tomate de La Aldea en el acto de homenaje que se celebró la semana pasada en la sede de la institución insular.

Del Pino ha asegurado que en la convocatoria oficial solo hubo mujeres de cinco municipios, tales como son Gáldar, Firgas, Ingenio, Agüimes y Santa Lucía, lo que consideró "discrimina no solo a las mujeres de La Aldea sino también a las del resto de municipios de Gran Canaria, que también trabajaron en el empaquetado de tomates", según informó Coagrisan en nota de prensa.

Asimismo, subrayó que actualmente La Aldea es el "único" municipio de Gran Canaria y de Canarias cuya economía "se sustenta, principalmente, en el cultivo del tomate de exportación y que, además, llegó a albergar más de una treintena de empaquetados".

Además, rechazó las palabras de la consejera insular de Igualdad, María Nebot, alegando que las mujeres de La Aldea "no" pudieron acudir al homenaje, algo a lo que el presidente de Coagrisan contestó que "es normal que si no las invitan no puedan estar", insistiendo en que se trata de "desagravio y una discriminación".