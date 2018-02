Nueva Canarias insiste en que peleará por que se incluya la ayuda al transporte del plátano en los nuevos Presupuestos

El presidente de Nueva Canarias (NC), Román Rodríguez, reafirmó este lunes que defenderá la inclusión de las ayudas al transporte para el plátano en los presupuestos estatales de 2018 si el Gobierno estatal requiere del voto 176, el del diputado en el Congreso de NC, Pedro Quevedo, o bien a través de las enmiendas parciales al proyecto de Ley de Presupuestos del Ejecutivo central. El responsable de los nacionalistas de izquierdas en Canarias hizo este anuncio durante la visita realizada estos días a la isla de La Palma.

En la negociación de los Presupuestos Generales de 2017, NC consideró que no era el momento de defender esa inclusión (... y lo criticó Asprocan), algo que sí se plantea en este ejercicio con un modelo de implantación progresiva de la citada compensación, tal y como ha informado Nueva Canarias en no pocas ocasiones. Esta idea también cuenta con el apoyo político de Coalición Canaria, de Ciudadanos, del PP y del PSOE, como se reflejó en la proposición no de ley aprobada en el Congreso a propuesta de la diputada Ana Oramas, de Coalición.

Román Rodríguez, junto al coordinador territorial del mismo partido, Luis Campos, inició el pasado fin de semana en la isla de La Palma una serie de encuentros territoriales y sectoriales con el lema Canarias con futuro. Mediante la participación de personas, colectivos e instituciones, esas reuniones pretenden ser, según NC, un foro para el debate y el análisis y para compartir inquietudes y propuestas de solución a los problemas que afectan a la sociedad canaria.

Rodríguez señaló en La Palma que tuvieron la ocasión de analizar la situación del sector agrícola canario. El líder de los nacionalistas de izquierdas expresó el compromiso de NC, en el proceso de debate de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018, “a tratar de establecer una ayuda al transporte del plátano que contribuya a facilitar el mejor futuro para un sector que es clave” en la economía del conjunto del archipiélago y “determinante” para La Palma.

Rodríguez también reiteró, en el entorno presupuestario estatal, la apuesta por trabajar para “seguir abaratando” el transporte entre Canarias y la Península, con el aumento de la bonificación del billete aéreo al 75% para los vuelos nacionales y lograr la declaración de esas rutas como obligaciones de servicio público.