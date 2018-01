El PSOE solicita que el cultivo de la caña de azúcar también se incluya en el programa Posei

El grupo Socialista en el Parlamento de Canarias ha pedido al Gobierno regional que incluya la producción de caña de azúcar en la ficha financiera del Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias (Posei), lo que ya solo se podrá hacer, y si la nueva medida la aprueba la Comisión Europea, a partir del 1 de enero de 2019.



La diputada socialista María Victoria Hernández ha presentado una proposición no de ley con esa petición, y recuerda en un comunicado que en 2014 el Cabildo de La Palma reclamó al Gobierno de Canarias que realizara los trámites necesarios para ello.



Hernández indica que la producción de caña de azúcar en La Palma y en Gran Canaria se dedica fundamentalmente a la elaboración de bebidas alcohólicas, zumos y refrescos.



En 2013, la superficie que se destinaba al cultivo de la caña de azúcar en La Palma era escasa y alcanzaba un total de 4,3 hectáreas. Por municipios, en Barlovento se destinan dos hectáreas a este cultivo, 0,2 en Puntallana, 1,4 en San Andrés y Sauces, y en Tijarafe 0,5 hectáreas.



"No obstante existen muchas pequeñas explotaciones que no se encuentran censadas, lo que dificulta realizar una estimación de la producción real total en la isla. Con todo, en el expediente que justifica esta solicitud, realizan una aproximación de un rendimiento por hectárea de 30.000 kilos de caña de azúcar, por lo que la producción total en La Palma puede rondar los 143.000 kilos", explica.



La diputada del PSOE precisa que la solicitud del Cabildo palmero, en concreto, estaba dirigida a introducir este cultivo en la medida del Posei que está orientada al apoyo a la producción vegetal; en segundo lugar, la línea que está dirigida a la ayuda a la comercialización local de frutas, hortalizas, raíces y tubérculos alimenticios, flores y plantas vivas recolectadas en Canarias, y más en concreto a una subacción que contempla ese programa y que tiene como fin específicamente a las frutas y hortalizas.



Este cultivo llegó a Canarias con la conquista, y las primeras cañas que se sembraron en La Palma procedían de Gran Canaria y estas de Madeira.