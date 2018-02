Los Realejos invierte en una campaña para concienciar sobre la importancia de no comprar productos robados

El concejal de Desarrollo Rural en el Ayuntamiento de Los Realejos, Alexis Hernández, ha presentado este martes el inicio de una campaña informativa con el lema Que no te vendan lo robado, con la que ese Ayuntamiento trata de contribuir a la erradicación de la venta ilegal de productos agrícolas, de manera especial el aguacate.

La acción se dirige a los consumidores, para que sean cautelosos a la hora de adquirir productos de vendedores no autorizados, de los que se desconozca la trazabilidad de las frutas y verduras, e incluso poniendo en riesgo la propia salud de las personas puesto que pueden no haber superado los plazos de seguridad en la aplicación de fitosanitarios y no ser aptos aún para el consumo.

Además, el alcalde de Los Realejos, Manuel Domínguez, mostró su “preocupación por los casos de robos en fincas y explotaciones agrarias, especialmente de aguacates, en las últimas fechas”, y abogó por “la defensa del producto local pero con totales garantías de consumo y procedente de la venta autorizada, bien en mercadillos del agricultor o en establecimientos debidamente autorizados, una responsabilidad de todos en la que el consumidor también juega un papel fundamental”.