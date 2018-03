Canarias pedirá que se aclare por escrito si se puede faenar en el Sahara

El Gobierno canario pedirá al Ejecutivo nacional que aclare por escrito si la flota de las islas puede seguir faenando en aguas del Sahara Occidental tras el fallo del Tribunal de Justicia de la UE que las excluye del acuerdo de pesca que mantiene Europa con Marruecos.



Según datos difundidos por la comunidad autónoma, los buques canarios suponen cerca de un 25 % de las licencias de las que España ha hecho uso en este convenio (49 de un total de 126 europeas) en el periodo de vigencia del acuerdo (2014-2018), con un porcentaje de pesca para los barcos españoles del 7 % (7.134 toneladas).



El director general de Pesca regional, Orlando Umpiérrez, ha explicado hoy que pedirán esa confirmación por escrito en vista de la incertidumbre generada en la flota por ese pronunciamiento del Tribunal de la UE, como se ha podido comprobar en la reunión que han mantenido los armadores canarios con el presidente de la comunidad autónoma, Fernando Clavijo (CC).



Umpiérrez ha indicado que los armadores canarios, hasta recibir esa comunicación, que esperan que sea cuestión de días, no irán a pescar a la zona del Sahara Occidental, donde en la actualidad faenan trece barcos de las islas, once atuneros, un palangrero y un arrastrero.



El director gerente de la Organización de Productores de Túnidos y Pesca Fresca Optuna, Andrés Cedrés, ha explicado que esta comunicación les permitirá saber si pueden pescar libremente en aguas del Sahara Occidental hasta el 14 de julio, que es cuando expira el acuerdo pesquero entre la UE y Marruecos.



"Necesitamos esa seguridad, pues algunos pensamos que el fallo de la UE no ha cambiado la situación para el acuerdo en vigor", pero es preciso asegurarse de que efectivamente de que no van a tener problemas, pues en los próximos días sus barcos deben pasar revisiones en El Aaiún, la capital del Sahara.



"Muchos de los barcos ya están en la mar, pero tienen que ir a pasar esa revisión y deben saber si puede seguir pescando", ha reiterado.



Umpiérrez ha señalado necesitan esta comunicación aclaratoria porque la Secretaría General de Pesca del Ministerio ha remitido varios mensajes "contradictorios entre sí", pues, por un lado, decían que la sentencia no incidía en el acuerdo actual y, por otro, que había que mantener cautela.



Por ello, es preciso esta aclaración para salir a las aguas internacionales con un documento escrito y poder operar con tranquilidad, ha abundado.



Si la aclaración se negativa, desde Canarias se solicitará la redacción de una orden de paralización temporal de la flota como acción paliativa de las pérdidas que pudieran sufrir los marineros, a los que, a su vez, se les ha solicitado que cifren económicamente el daño que les generaría una paralización desde ya en aguas del Sahara.



El consejero de Pesca, Narvay Quintero, antes del inicio de la reunión, ha indicado a los periodistas que Canarias no se esperaba el fallo de la UE en el sentido en el que se ha pronunciado al excluir al Sahara del acuerdo de pesca entre la UE y Marruecos.



Ha insistido en que la flota más afectada es la canaria y la gallega, que son las que faenan en esa zona, y ha recordado que el Gobierno de España se ha comprometido a compensar a estos barcos con una parada.



Así mismo, ha informado de que la UE ha comenzado a negociar con Marruecos el nuevo protocolo de pesca y Canarias va a exigir que por razones de vecindad tenga un papel protagonista en el próximo acuerdo que se podría firmar.



Según Quintero, "nos preocupa muchísimo el nuevo protocolo con Marruecos para que no se excluya a Canarias y se tenga en cuenta por su cercanía a las aguas marroquíes y por las características de su flota".