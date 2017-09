La UE y Mauritania revisan este miércoles el pacto pesquero, de interés para Canarias

Representantes de la Unión Europea (UE) y Mauritania se reunirán desde este miércoles hasta el viernes en Bruselas para examinar el acuerdo pesquero, de interés para barcos de Canarias y otros de la flota española, que pide mejoras en el acceso de sus buques a ese caladero norteafricano.



Europeos y mauritanos celebrarán una comisión mixta para hacer un seguimiento del convenio, el principal protocolo de la UE desde el punto de vista económico, que ofrece licencias para unos 56 barcos españoles y concierne a la flota de Andalucía, Galicia y Canarias.



En contrapartida, la UE paga al país norteafricano una compensación de 57,5 millones de euros anuales.



Representantes de los armadores españoles (agrupados en Cepesca) y comunitarios (patronal Europêche) han presentado a Bruselas peticiones de cara a la reunión de este miércoles, con el fin de mejorar su actividad en el caladero mauritano.



Por un lado, los buques de Ribeira (A Coruña) han reclamado una bajada del pago que abonan los armadores por operar en aguas de ese país, cambios en las licencias, posibilidad de descargar aceites de pescado -ahora no permitida- y modificaciones relacionadas con el tiempo que los barcos pueden operar allí.



También han reivindicado mejoras las flotas de buques arrastreros congeladores de Huelva y de Canarias.



La flota onubense marisquera, que faena en aguas mauritanas con seis buques, ha solicitado que se defienda la necesidad de que en su modalidad "los paros biológicos sean tratados igual que ocurre con otras categorías de capturas, tales como la merluza negra o la palometa, sujetos a dictámenes científicos".



Actualmente, "los paros pueden ser adoptados de manera arbitraria por Mauritania con escaso margen de maniobra para abordar soluciones, como solicitar licencias para otro tipo de capturas", según Cepesca.



Dicha flota ha defendido que el control de capturas accidentales de cangrejo (10%) se realice al final de cada marea y no en el momento de la inspección, tal y como ocurre ahora.



La flota onubense sigue reivindicando, además, el acceso a zonas como la denominada Playa del Norte, rica en langostinos, ya que a su juicio no existe motivo alguno para su restricción.



Respecto a la gestión portuaria, ha reclamado más celeridad en el atraque y salida del puerto de Nuadibú de los mercantes portacontenedores.



Por su parte, los armadores canarios -agrupados en la OP Anacef y que disponen de 6 licencias para operar en Mauritania conseguidas recientemente-, consideran "un problema" la delimitación actual de zonas de pesca, ya que "anula determinadas posibilidades de captura, concretamente calamar y choco".



Este segmento de flota, conocida como cefalopodera, estaba excluido del acuerdo hasta el pasado noviembre de 2016, cuando se creó una nueva categoría de pesca para 6 buques dirigidos a la merluza negra, con unas posibilidades para calamar y choco.



Sin embargo, las composiciones de las capturas ya realizadas "demuestran que las de calamar y choco, las dos especies objetivo, han sido cero", según estos armadores, que también han presentado reivindicaciones sobre los cánones.