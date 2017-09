Asinca apela al corazón del canario para animarle a consumir producto local

La nueva campaña promovida por Asinca para animar a consumir productos elaborados en Canarias, cuyas ventas han crecido más de un 3,5 % en los últimos dos años, apela al corazón del isleño y pretende concienciar de la riqueza y el bienestar que este pequeño gesto propicia a la región.



Con medio millón de euros de presupuesto, al que el Gobierno canario aporta 150.000 euros, 46 empresas representadas por la patronal Asinca han impulsado una estrategia promocional a tres años con el lema "Si compras elaborado aquí vuelve a tí", después de que una auditoría sobre el logotipo Elaborado en Canarias confirmara el valor que los canarios confieren a esta marca colectiva regional.



"Se ha podido constatar que la marca Elaborado en Canarias es un icono de la canariedad que refuerza y reafirma el orgullo de pentenencia a nuestra tierra", ha referido.



Ese estudio también reveló, según ha expuesto en una rueda de prensa el presidente de Asinca, Gonzalo Medina, que la marca representa la integración de la industria canaria y la generación de empleo en las Islas.



Sin embargo, esta auditoría detectó que el consumidor no termina de entender la cadena de valor que produce al archipiélago el consumo de productos industriales locales, de ahí que esta nueva estrategia promocional, que sigue a las desarrolladas en 2013 y 2015, persiga incrementar el sentimiento de pertenencia desde la emoción.



"Esta campaña nace del corazón, pero está diseñada con la cabeza", ha manifestado Medina, quien ha recalcado que "la industria canaria no puede crecer si no aumenta el consumo de productos locales".



Por su parte, el consejero regional de Industria, Pedro Ortega, quien ha celebrado esta iniciativa, ha reiterado el compromiso del Gobierno canario por diversificar la economía, apoyar a las empresas locales y promover su internacionalización, de ahí que haya invitado a Asinca a participar en el próximo viaje a Senegal que tiene previsto realizar el Ejecutivo regional.



El consejero ha estimado que esta viaje puede ser una buena oportunidad de ampliar el mercado de las industrias asociadas en Asinca.



Ortega ha destacado que la nueva campaña de la patronal industrial canaria, que comenzará a divulgarse en medios de comunicación en espacios de 2,20 minutos de duración, pone de relieve que "todos estamos conectados para generar riqueza y para que nuestros hijos tengan trabajo".



Gonzalo Medina ha resaltado que Asinca cuenta con 125 asociados que generan 40.000 empleos.