Las mujeres dejan de percibir 5.900 euros al año en Andalucía por la brecha salarial, según un informe de UGT

La secretaria de Igualdad y Juventud de UGT-A, Cristina García, ha advertido este martes de que las mujeres ganan de media menos que los hombres "sea cual sea el sector, contrato o nivel profesional".

Así lo ha señalado en la presentación del informe sobre la brecha salarial en el mercado de trabajo realizado bajo el título 'Porque yo lo valgo', slogan publicitario de una marca "con toda la carga de estereotipos que supone para las mujeres". El estudio presenta ocho datos, ocho causas, ocho casos prácticos y ocho soluciones para erradicar la brecha salarial. Las mujeres suponen un 50,7 por ciento de la población andaluza y representan un 60 por ciento de población inactiva frente al 40 por ciento de los hombres.

En Andalucía hay 833.700 mujeres de 20 a 64 años que ni trabajan ni buscan empleo, lo que supone un 32 por ciento de la totalidad de las mujeres andaluzas de esa edad (2.585.629). La segunda causa de inactividad más frecuente tras la jubilación es la dedicación a las tareas del hogar, 39.200 mujeres son 'amas de casa' frente a 6.600 hombres (86% frente a 14%). De cada diez andaluzas de 20 a 64 años, tres no pueden o no quieren trabajar.

En cuanto a las tasas de actividad y paro, las mujeres tienen las peores. De cada diez personas contratadas, cuatro son mujeres, la mayoría temporales. Y de cada cien contratos a tiempo parcial más de 70 son mujeres. "En Andalucía, casos típicos de brecha salarial se da en sectores feminizados como limpiadoras, camareras de piso o las manipuladoras de la industria alimentaria donde se dan salarios ínfimos en categorías que en su equiparación con los hombres, estos tienen salarios más altos", ha explicado la secretaria de Igualdad y Juventud de UGT Andalucía. "La brecha salarial en Andalucía es del 24,21 por ciento, lo que supone que las mujeres dejamos de percibir de media 5.859,24 euros al año", ha señalado.

Además, la brecha salarial es mayor en la contratación indefinida. En industria supone un 27 por ciento, sector servicios un 23 por ciento y construcción, un 21 por ciento. "La discriminación salarial se da en todas las edades y nos preocupa muchísimo la situación entre las más jóvenes, "39 por ciento de brecha salarial, muy por encima de la brecha salarial estatal para menores de 25 años que es de un 33%", ha insistido la líder sindical.

Y la situación no mejora al finalizar la vida laboral, la brecha en las pensiones es del 35,14 por ciento, "las mujeres pensionistas dejan de recibir 5.043,78 euros anuales con respecto a los hombres. Y son más las mujeres con pensiones no contributivas", ha explicado la Secretaria de Igualdad y Juventud de UGT Andalucía.

"En Andalucía, el 70 por ciento de las mujeres pensionistas reciben una pensión por debajo del Salario Mínimo Interprofesional", ha aseverado García. "Esto demuestra que las mujeres ganan de media menos, sea cual sea el sector, cualquier tipo de formación profesional y en todos los contratos", ha indicado.

Entre las causas, "no se valora ni el trabajo ni el empleo de la mujer. El trabajo doméstico no se valora y tampoco los empleos más feminizados, que están infravalorados. Me refiero a la ayuda a domicilio, limpieza, cuidado de menores". Además, "las mujeres promocionamos menos, tenemos peores condiciones laborales, recibimos menos pluses y complementos salariales y nos acogemos a las reducciones de guarda legal en muchos casos porque no tenemos con quien compartir las tareas de responsabilidad familiar". "La contratación a tiempo parcial nos penaliza a lo largo de nuestra vida laboral con menor salario, menor cotización y pensiones ínfimas. Actualmente vivimos en una sociedad con una igualdad formal pero siguen existiendo discriminaciones", ha insistido la líder sindical.

Por todo ello, "UGT Andalucía tiene el gran reto de eliminar esta brecha salarial y para eso hay que valorar el trabajo de hombres y mujeres. Pedimos una ley de igualdad salarial, sancionar a las empresas y administraciones que discriminen a las mujeres, restringir y endurecer la contratación a tiempo parcial, dotar herramientas a los agentes sociales para promover la aplicación de igual salario por trabajos de igual valor, hacer una valoración de puestos de trabajo desde una perspectiva igualitaria, fomentar medidas de conciliación y de igualdad en los centros de trabajo, aumentar los salarios con medidas correctoras de brecha en la negociación colectiva e incentivar el papel de los planes de igualdad como instrumento de corrección de las desigualdades y de la brecha salarial".

Cristina García ha adelantado además los actos previstos de cara al Día Internacional de la Mujer. UGT Andalucía ha organizado este año una jornada bajo el título 'Todos los días son 8 de marzo', que se celebrará el 1 de marzo en Málaga. El 8 de marzo UGT y CCOO han convocado paros de dos horas en todas las empresas, "una huelga general, algo que no se había hecho nunca".