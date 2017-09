El presidente de Airbus en España insiste en la necesidad de superar "recelos y prejuicios" para una industria potente en Europa

El presidente de Airbus en España, Fernando Alonso, ha incidido este lunes en la necesidad de que Europa desarrolle una política "coherente" y "generosa" para impulsar su industria de defensa uniendo sus esfuerzos y no pensando que "todos podemos hacer de todo".

Durante su participación en el Forum Europa Tribuna Andalucía, ha comentado que "no hay más remedio que esta manera de trabajar colaborativa, a la que no estamos acostumbrados", que lleve por ejemplo a la producción del mismo avión de combate, pero ha insistido en que el futuro pasa por esa "revolución". En este sentido, ha enfatizado que para construir aviones como el A380 o el A400M "lo más importante es alcanzar compromisos, soluciones prácticas superando recelos y prejuicios".

Tras subrayar que se ha perdido "un tercio de la capacidad de defensa en Europa", en relación a las inversiones militares, ha apuntado entre los inconvenientes de esta industria que "existe una enorme fragmentación en el sector", la presencia de "conflictos muy volátiles" en el mundo y la incertidumbre política. "Es el momento en que en Europa tenemos que dar un paso adelante y tomar la responsabilidad de nuestra defensa. [...] Si queremos tener una defensa propia y potente, hace falta una industria igualmente eficaz y ágil", ha incidido.

En esta línea, ha reiterado su empeño en esa unión de los esfuerzos: "Si no hay un cambio radical de estrategia, expresada por una voluntad política clara, terminaremos cada uno con un avión de combate propio. Y no hay sitio para eso. Si de verdad somos serios, tenemos que hacerlo juntos y hacer un único producto". Para ello, "hay que que ser capaces de producir un sistema de defensa competitivo y coherente" y hay que "empezar a trabajar ya" en esto.

Sobre el A400M, avión de transporte militar, ha subrayado que ha ido superando la "mala prensa" que se había ganado por sus fallos. "Es fundamental para el futuro de este avión que consigamos exportarlo. Las bases están: sabemos fabricarlo y los clientes que lo están usando están contentos con él". De este modo, ha apuntado que han recibido una oferta esta última semana, que se une a la del pasado mes de julio, por lo que prefiere ser "optimista" pese a las dificultades. En 2016, "que debía ser el año de la exportación", hubo "gravísimos problemas en los motores, que tenían que ser cambiados muy a menudo", lo que repercutió en las posibilidades de venta.

Del A380, también ha reconocido las dificultades para recibir encargados para este "gran avión", que es como lo ha definido. "Vamos a vender este avión, pero va a costar trabajo arrancar", por lo que hay que adaptar la cadencia de producción a esa realidad, y por tanto tendrá un impacto negativo en el empleo.

Sobre el resultado de las investigaciones del accidente del A400M, el 9 de mayo de 2015, ha considerado que lo positivo es que "no ha salido nada que no supiéramos ya y que no hubiéramos corregido". Un mes después del accidente los aparatos siguieron volando. Ha garantizado que el 80% de las recomendaciones de la , la Comisión para la Investigación Técnica de Accidentes Aeronaves Militares (Citaam) "están ya cumplidas", por lo que "no se ha perdido tiempo".

Finalmente, ha ofrecido datos sobre Airbus, y entre otras cosas ha apuntado que la mitad de sus empleados son licenciados, "lo que cualifica el nivel de competencia", igual que ha resaltado la juventud de la plantilla: "El pasado año, el 40% de los contratados tenía menos de 30 años".

Fundada en 1972, Airbus tiene en estos momentos una cartera de 6.000 pedidos de aviones, lo que equivale a seis años. "Hay pocas empresas que pueden tener el orgullo de una cartera de este nivel", ha celebrado. En España factura 5.300 millones de euros por año y representan el 60% de las exportaciones nacionales del sector.

"Coincidimos en que ningún proyecto importante puede salir adelante si lo que prima es el egoísmo, los recelos, la división y el enfrentamiento", ha dicho por su parte la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, encargada de su presentación. En su intervención, ha aprovechado para agradecer la apuesta de Airbus por Andalucía, lo que ha permitido a la comunidad autónoma convertirse en "un polo potente" de la industria aeronáutica". Para aseverar: "Hay sólo 10 países capaces de poner un avión en vuelo. España es uno de ellos y Andalucía es un puntal del sector en nuestro país para llevarlo a cabo".