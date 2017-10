Anne Hidalgo: "Bruselas ha dicho 'no' al callejón sin salida del independentismo catalán"

La alcaldesa de París, Anne Hidalgo, ha sido recibida en la tarde del lunes en el Ayuntamiento de Cádiz en una recepción oficial. Hidalgo, nacida en la localidad gaditana de San Fernando, ha comparecido junto a José María González 'Kichi', alcalde de la ciudad, y ha abordado algunos asuntos de actualidad.

En días pasados ya se había posicionado claramente en contra del independentismo catalán y ha vuelto a hacer referencia a ello: "Hay muy malas razones en un independentismo donde se dice que somos ricos y no queremos seguir pagando para los más pobres. Eso es muy chocante y hay que encontrar el camino dentro de las instituciones españoles. También he entendido mucha retórica que hacía pensar en los años de la Guerra Civil y España hoy es un país democrático. En las instituciones hay alternancias, pero esto es democracia y ahí España va a encontrar su camino".

"La identidad catalana de su lengua y su cultura debe ser respetada, pero dentro de un marco de ley y de instituciones, que son las españolas. Esto está muy claro para mí", subrayó.

Cuestionada acerca del viaje a Bruselas de Carles Puigdemont, expresident de la Generalitat, para evitar a la justicia española, Hidalgo ha hablado en clave de Unión Europea: "Bruselas como Comunidad Europea ha sido muy clara y también todos sus líderes. Han dicho muy claro que 'no' al callejón sin salida del independentismo".

Sus raíces gaditanas

La alcaldesa de París bromeaba en su comparecencia ante la prensa comentando que 'Kichi' "sería un buen parisino porque le gusta la vida". "E s la primera vez que entro en el despacho del alcalde del Cádiz y eso es muy especial porque yo he nacido en San Fernando y me siento gaditana. Son dos ciudades de mucho carácter, aquí nació la primera Constitución española. La luz de la ciudad y su gente transmiten alegría y fuerza. Yo salí muy pequeña y he hecho mi vida en Francia, pero los parisinos han votado a una gaditana porque yo siempre he contado esta historia para que supieran de dónde venía yo. Es un acto moderno de los parisinos porque ser una mujer que había nacido fuera y que reivindicaba sus raíces", comentó.

El alcalde de Cádiz destacó que su Ayuntamiento "abre sus puertas orgulloso a la alcaldesa de París, figura política a nivel europeo y una gaditana insigne". Siempre ha sido una persona orgullosa de defender el nombre de la provincia de Cádiz por donde ha ido", ha dicho 'Kichi'.

"Hemos tenido tiempo para hablar cosas de alcaldes y de cómo desde el municipalismo se puede apostar por un nuevo modelo de desarrollo energético. También de la posibilidad de firmar un pacto de colaboración entre Cádiz y París", anunció el alcalde de Podemos.

Hidalgo concluyó diciendo que "estamos muy comprometidos con los temas de cambio climático. Hay que hacer lo que sea para que no tengan consecuencias para la vida. Hay que trabajar contra la contaminación y lo que sea para mejorar la vida de los ciudadanos".