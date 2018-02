Antonio Canales es sustituido del Festival de Jerez de la Frontera tras llamarlo "estercolero"

El bailaor Antonio Canales no actuará finalmente cerrando el XXII Festival de Jerez de la Frontera (Cádiz) el 10 de marzo en el Teatro Villamarta tras la "polémica" suscitada por el propio artista, que el fin de semana, en una red social, calificó el certamen de "festivalillo de amigotes" y "tremendo estercolero de animales apestosos".

En un comunicado de la cuenta de Facebook de Manuel Fernández El Carpeta y su oficina artística Faro Producciones, organizadores del festival, han anunciado la sustitución de Antonio Canales por Farruquito, "ante las circunstancias que se han ido desarrollando por las declaraciones de Antonio Canales" y "en consenso" con el artista.

En esta línea, agregan que "para no seguir alimentando la polémica y exacerbando los ánimos de los jerezanos, se ha tomado la decisión de que no asistirá al espectáculo que se estrena el día 10 de marzo en el Teatro Villamarta". Tras precisar que esta decisión "no modifica en absoluto el nivel artístico del espectáculo", expresan su "orgullo y respeto por tener la oportunidad de participar" en el certamen.