Condenado a multa de 5.400 euros el edil que manipuló el cohete que mató a un niño en Montillana

La Fiscalía había solicitado inicialmente para el edil un año de prisión y que indemnizara conjunta y solidariamente con la aseguradora del Ayuntamiento a los padres con 324.340 euros, al considerar que los hechos eran fruto de una imprudencia grave. La acusación particular, que han ejercido los padres del niño, pedía dos años de prisión y la misma cuantía para la indemnización, pero un acuerdo entre las partes, tras más de dos horas de negociaciones, ha rebajado las peticiones iniciales y ha evitado que se celebrara el juicio previsto este jueves en el Juzgado de lo Penal 3 de Granada.

El accidente se produjo en la tarde del 7 de agosto de 2016, cuando el concejal de Festejos se disponía a lanzar un cohete para dar comienzo a un encierro de vaquillas.

La Fiscalía consideró en su escrito de acusación provisional que el fatal desenlace se podría haber evitado si hubiera tomado las "debidas" y "elementales precauciones", alejándose de donde estaban los otros cohetes e impidiendo así que al encender uno de ellos se inflamaran los dos que había al lado. Fue uno de estos proyectiles el que salió despedido y en la trayectoria alcanzó el graderío donde estaba el niño junto a sus familiares para presenciar el encierro.

En declaraciones a los medios a la salida del Juzgado, la familia del menor ha sostenido que ha llegado a este acuerdo "porque no ha habido más remedio" ante "la injusticia total" que ha existido este caso, alegando que "aunque todo el mundo" vio lo que pasó no han conseguido testigos para la vista porque "el pueblo de Montillana no ha dado la cara".

La tía del menor fallecido, que ha sido la encargada de atender a los periodistas, ha censurado que no se le practicara la prueba de alcoholemia al edil y ha aludido a "falsos testimonios" de los cuerpos policiales de la localidad respecto a si usó la tablilla necesaria para el lanzamiento de los cohetes.

El letrado de la acusación particular, Alfredo Herrera, ha señalado a los medios que ha sido "un acuerdo muy duro", en el que la familia no ha entrado a discutir los términos económicos, pues ninguna indemnización puede compensar a estos padres la pérdida de su hijo. Finalmente, el concejal ha sido condenado "en firme" a 18 meses de multa a razón de diez euros diarios --un total de 5.400 euros-- y la citada indemnización conjunta, de la que él tendrá que abonar 10.000 euros; 120.000 la aseguradora y 80.000 euros el Ayuntamiento de Montillana.

A juicio del letrado, lo más positivo del acuerdo es que la familia puede pasar página en lo judicial dentro de su "dolor" por la pérdida del pequeño de cinco años que falleció en el acto tras recibir el impacto del cohete.