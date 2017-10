IU cree que los presupuestos de la Junta de Andalucía para 2018 "no son de izquierdas"

La portavoz adjunta del grupo parlamentario de IULV-CA, Elena Cortés, ha asegurado que el proyecto de ley de Presupuestos de la Comunidad para 2018, que ha aprobado este martes el Consejo de Gobierno, "no son de izquierdas, no combaten el desempleo y no cosen la brecha social que se ha instalado en la sociedad de andaluza, que hace que cada vez haya más pobres con empleo o en situación de exclusión social".