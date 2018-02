El equipo de Israel defiende su participación en la Vuelta Ciclista a Andalucía "avalado" por la UCI

El equipo Israel-Cycling Academy ha defendido este martes que "no puede ser excluido de ninguna competición" por la exigencia de respeto a los "valores éticos que promueve la propia Unión Ciclista Internacional" (UCI), después de que la próxima participación en la Vuelta Ciclista Andalucía de un club subvencionado por el Gobierno de Israel haya generado el rechazo de la coordinadora Palestina con Andalucía o partidos como Podemos o Participa Sevilla, entre otros, por no respetar las resoluciones de la ONU y los derechos humanos de este pueblo.

En esta línea, Ran Margaliot, manager de Israel-Cycling Academy, ha explicado que el mismo "es hoy en día una realidad precisamente porque la Unión Ciclista Internacional y todos sus auditores han aprobado nuestro proyecto desde todos los puntos de vista, lo que incluye el examen legal, administrativo, económico y ético", por lo que dicho organismo los "avala".

Tras matizar que "el 90%" de su financiación es privada, expone que equipos como "Bahrain-Merida, UAE Team Emirates (Emiratos Arabes Unidos), Astaná (Kazajistán) o Israel-Cycling Academy" comparten pelotón sin problema alguno. "Todos tenemos un mismo objetivo: intentar ganar carreras... y, al mismo tiempo, transmitir un mensaje de fraternidad".

De hecho, insiste en que no pueden "aceptar que se mezcle política y deporte", para luego explicar, por ejemplo, que la indumentaria del equipo luce el mensaje "The Peres Center for Peace", una iniciativa que busca "la convivencia y la paz con actividades abiertas a personas judías y musulmanas, a personas de Israel y de Palestina, a jóvenes y viejos, a hombres y mujeres...".

De igual modo, invita a que el grupo municipal de Participa Sevilla, que ha escrito una carta contra la participación de este equipo en la Vuelta Ciclista Andalucía, vaya "cualquier día a los hoteles" durante la carrera para conocerlos "y así descubrir la labor de promoción" que están desarrollando. "Estamos absolutamente convencidos de que para ellos será un placer pasar un día entero con nosotros y disfrutar del ciclismo y de la armonía que se vive en nuestro equipo", dice el manager.

Finalmente, apunta que el equipo lo componen "25 ciclistas de 16 nacionalidades diferentes y con muchos credos bien distintos". Pone el ejemplo del último fichaje: Awet Gebremedhin Andemeskel, un eritreo que "ha estado durante años en Europa pidiendo una oportunidad para volver a ser ciclista después de haber vivido una situación personal dramática". Se trata de "un refugiado político que consiguió el amparo necesario gracias a la solidaridad del Gobierno de Suecia, pero al que nadie ofrecía un contrato profesional" hasta que ha entrado en este equipo.