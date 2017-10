La Junta de Andalucía espera que con el 155 se restaure la legalidad frente a la "crispación" provocada por Carles Puigdemont

El vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática, Manuel Jiménez Barrios, ha confiado este viernes en que con la ratificación de la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española en el Senado, "se pongan en marcha mecanismos que restauren la legalidad y se encaucen por donde debe ser" la solución en Catalunya, todo ante las decisiones del Gobierno de Carles Puigdemont, que "ha crispado a la sociedad".

En declaraciones a los periodistas en Jerez de la Frontera (Cádiz), ha dicho esperar que a partir de este viernes se trace una solución para el conflicto, "que haya una restauración de la legalidad democrática y que volvamos a la senda de la constitucional".

Y es que, tras incidir en que en democracia "hemos sido capaces de desarrollar una sociedad moderna", considera que no se sostiene "este empecinamiento por parte del Gobierno de la Generalitat de Catalunya, que no entiende que este no es el camino para encontrarnos los españoles" y que este territorio "debe volver a la restauración de la legalidad democrática".

Manuel Jiménez Barrios ha criticado el "desvarío extraño" que protagonizó este jueves Carles Puigdemont, cuyo ejecutivo, en su opinión, "ha equivocado totalmente su estrategia" y debe "reconsiderar que esto no es posible en una sociedad democrática". Con todo, confía en que a partir de la aprobación del 155, "se pongan en marcha mecanismos que restauren la legalidad y que la situación se encaucen por donde debe ser".