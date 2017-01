La Junta considera "muy positivo" el descenso del paro pero advierte de que "no hay que ser triunfalistas"

El consejero de Empleo, Empresa y Comercio, José Sánchez Maldonado, ha considerado que los datos del descenso del paro en Andalucía durante 2016 y en el mes de diciembre son "muy positivos", pero ha asegurado que "no hay que ser triunfalistas". "Nos queda mucho trabajo por hacer y tenemos que seguir poniendo el empleo como objetivo básico", ha apuntado.

"Este gobierno va a seguir trabajando con todas sus fuerzas", ha asegurado Sánchez Maldonado, quien ha recordado que, "como decía la presidenta andaluza, Susana Díaz, en el discurso de Fin de Año, el empleo ha sido durante los últimos años la variable que ha jerarquizado todas las decisiones que se toman en el Consejo de Gobierno".

En rueda de prensa en Málaga, el consejero ha destacado que Andalucía lidere el descenso del número de desempleados en España y haya cerrado 2016 por debajo del objetivo anual que se había marcado el Gobierno andaluz, que era los 900.000 parados; pero ha recordado que "todavía tenemos 883.077 desempleados en nuestra región".

Ha subrayado que se trata del mayor descenso del paro en un año en toda la historia de las estadística del desempleo en España, pero ha considerado que ninguna administración debe "patrimonializar" estos datos, que, ha señalado, "se producen fundamenalmente porque la economía está creciendo a unos porcentajes en término reales importantes".

Así, ha asegurado que las buenas cifras de los últimos años "nos deben servir para que no cejemos en el empeño de que lleguemos a las cifras de desempleados que teníamos en 2007 o 2008", y ha recordado los tres programas de empleo puestos en marcha por la Junta de Andalucía, con la ayuda de la financiación europea y a pesar de "los pocos medios y la fuerte restricción financiera que tenemos"; los cuales, ha dicho, "han ayudado a que los datos sean los mejores de todo el país".

Sánchez Maldonado ha señalado que en los últimos cuatro años la Junta ha invertido más de 1.500 millones de euros en la lucha contra el desempleo, mientras que ha vuelto a reclamar un plan especial de empleo por parte del Gobierno central, para que se haga con Andalucía "un pequeño esfuerzo diferencial como se hizo con otras comunidades autónomas", ya que, ha considerado, "nos tiene muy desamparados y hemos estado dejados de la mano del Ejecutivo central".

Al respecto, ha señalado que Andalucía "necesita" ese plan especial de empleo "para que nos ayude a seguir luchando contra esta lacra social que es el paro" y se ha mostrado seguro de que en el nuevo curso parlamentario, los representantes andaluces "continuaremos con esta demanda en las Cortes para ver si de una vez se cumple con la región".

Por otro lado, Sánchez Maldonado ha considerado que Andalucía "es la cenicienta de nuestro país" en cuanto a la reforma de la financiación autonómica y ha criticado "los devastadores efectos" de la reforma laboral en el mercado de trabajo.

PRECARIEDAD

Al respecto, ha señalado que en los últimos cinco años ha aumentado "fuertemente" la precariedad laboral, con una tasa de temporalidad que se ha elevado "a niveles muy importantes", siendo en Andalucía de un 35 por ciento frente al 27 por ciento de la media de país.

Además, ha lamentado que haya unos seis millones de trabajadores en España que cobren por debajo de los 600 euros al mes, así como el aumento de la desprotección social y del incremento del número de parados de larga duración en los últimos años.

Por esto, ha pedido a todas las administraciones que "actúen conjuntamente porque si no lo hacemos, la situación de precariedad de nuestra fuerza laboral va a ser insostenible en los próximos tiempos".

"Hoy, con la actual composición del Gobierno, tenemos la oportunidad entre todas las fuerzas de poner en marcha procesos que hagan disminuir los efectos tan negativos de la reforma laboral de 2011", ha señalado, confiando en que "con el acuerdo" de los partidos "se vayan aprobando medidas" al respecto.

En cuanto a 2017, ha asegurado que hasta que no pase el primer trimestre del año no habrá datos objetivos "para hacer una previsión que sea mínima mente fiable". "En el mes de mayo me mojaré y hablaré de previsión de crecimiento y de disminución del paro", ha concluido.