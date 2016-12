Maíllo cree que el discurso de Susana Díaz es un "lamento sin propuestas" para los problemas de Andalucía

El coordinador general de IULV-CA, Antonio Maíllo, ha criticado este viernes que el discurso de fin de año que ha ofrecido la presidenta de la Junta, Susana Díaz, es "un lamento sin propuestas" para los problemas de Andalucía. Además, ha dicho que su formación "ha echado en falta un discurso de presidenta de la comunidad más poblada de España" porque lo que ha hecho, a su juicio, ha sido un discurso "de una candidata a la Secretaría General del PSOE, en el que ha hecho más una descripción de cronista que lo que se espera de alguien que gobierna sobre más de ocho millones y medio de andaluces, a quienes debe dar certidumbre".

En una nota de prensa, Maíllo ha manifestado que "si bien formalmente se trata de un discurso bien estructurado, hay una ausencia total de audacia al exponer cuales son las soluciones y al limitarse a hablar de los problemas que existen en nuestra tierra".

Por ello, Maíllo ha dicho que el discurso de Díaz es "más bien un lamento" porque "si hablamos de blindar la sanidad, la educación o la dependencia, habría que hablar de cómo hacerlo". Y así, ha censurado que Susana Díaz "haya perdido una gran oportunidad al decir no a la propuesta de IU para dedicar el aumento en la financiación de la comunidad a fortalecer la sanidad pública". "Lo mismo en educación, donde la presidenta aborda como un mérito político las obligaciones del Estatuto de Autonomía, como la gratuidad de los libros de texto", ha añadido el coordinador de IU.

Para el líder andaluz de IU, "hace falta más definición en la concreción de los problemas de Andalucía por ejemplo, cómo traer a nuestros jóvenes a Andalucía para que todo el caudal de conocimiento acumulado repercuta en nuestra tierra".

En clave nacional, Maíllo ha señalado que "hemos visto a una dirigente futura del PSOE federal reivindicando las políticas centralizadoras del PP" por lo que ha asegurado que "para este viaje no hacían falta esas alforjas" porque "si de recentralización del Estado se trata, el PP lo hace estupendamente". "No sé si Susana Díaz, en su estrategia de apuntalamiento del bipartidismo, empieza no sólo a mimetizarse sino a hacer suyas las reivindicaciones de la derecha", ha apostillado.

"Va a Doñana y no explica qué ocurre"

Por último, Maíllo ha criticado que la presidenta de la Junta se haya ido a Doñana "sin explicar qué ocurre con Doñana". "Parecería que sobre Doñana se cierne una plaga o un huracán" en lugar del "atentado medioambiental que pretenden sus amigos de Gas Natural en el Parque", ha explicado.

"Que la presidenta se vaya a Doñana a no decir nada sobre Doñana es un termómetro de la posmodernidad en la que vive esta presidenta, rodeada de símbolos vacuos", ha concluido Maíllo.