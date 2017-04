Miles de andaluces se manifiestan en Huelva para pedir de nuevo "una sanidad pública digna"

Miles de ciudadanos de las provincias de Huelva, Jaén, Cádiz, Sevilla, Almería y Granada se han manifestado este domingo en la capital onubense para pedir "una sanidad digna" porque "no se está solucionando nada". En concreto, en la provincia de Huelva es la cuarta manifestación que se convoca por la asociación 'Huelva, por una sanidad digna' y en esta ocasión ha sido secundada por 15.000 personas, según la asociación, y por 6.500 según la Policía Nacional.

En declaraciones a los periodistas, la portavoz de la asociación, Paloma Hergueta, acompañada por el doctor Jesús Candel, conocido en las redes sociales como 'Spiriman' e impulsor de las manifestaciones masivas contra la fusión hospitalaria a Granada, ha remarcado que se ha convocado esta cuarta manifestación porque "no se está solucionando nada y este movimiento ciudadano no ha sido reconocido de ninguna manera por los dirigentes sanitarios y siguen obviándonos".

"Ellos siguen pensando que todo esto no sirve para nada, pero Huelva ha despertado y ya no va a dejar que la conviertan en la cenicienta de los andaluces", ha precisado Hergueta, quien ha agradecido "la solidaridad" de ciudadanos de otras provincias que se han personado este domingo en Huelva para "apoyar a su hermana pobre", que es como considera la doctora a la provincia en el sentido sanitario.

"Queremos algo muy simple, ser como el resto de los andaluces, y es lo único que pedimos, es un derecho constitucional que deben darnos y que pagamos con nuestros impuestos", ha insistido Hergueta.

LA SITUACIÓN DE HUELVA ES "MUCHO PEOR"

Al respecto, el doctor Jesús Candel ha subrayado que "la situación sanitaria en Huelva es mucho peor que la de Granada", y ha insistido en que la provincia granadina "va a seguir peleando por sus dos hospitales completos, ya que hasta ahora solo ha habido firmas y buenas intenciones, pero no se ha hecho nada, solo algunas dimisiones pero siguen existiendo los problemas".

"La deuda histórica de la sanidad con Huelva es deprimente", ha remarcado Candel, quien ha mostrado su apoyo a esta provincia para "luchar juntos por una sanidad digna", de la que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, sigue "diciendo que es la joya de la corona. Ella miente y maquilla los datos", ha manifestado.

Tras asegurar que en esta semana van a mostrar "datos reales" de la sanidad, ha pedido al Servicio Andaluz de Salud que "no intenten dividir a los profesionales, que es el arma de doble filo con la que juega la administración".

"En esa batalla estamos y se va a producir una fractura grande en la comunidad médica, ya que hay profesionales que pelean por una sanidad pública digna, y otros que no", ha insistido Candel, quien ha precisado que "la culpa en sí es de los médicos, que es la mayor autoridad sanitaria", porque ellos "están en puestos de dirección y de gerencia". "Hay médicos que no les interesa tener una sanidad pública digna y otros que sí están dando la cara", ha señalado.

Por ello, ha remarcado que van a seguir "saliendo a la calle hasta que no estén todas las cosas hechas, dos hospitales completos, una atención primaria digna y hasta que no se acaben las listas de espera".

LECTURA DEL MANIFIESTO

La manifestación ha partido de la plaza del Antiguo Estadio Colombino sobre las 12,30 horas y ha llegado hasta la Plaza de la Constitución, donde la presidenta de la asociación ha dado lectura a un manifiesto. En el mismo, ha lamentado que Huelva sea "la única provincia sin maternoinfantil, sin chares, sin unidad del dolor, sin unidad de ictus, con mas listas de espera, con menos especialistas y camas por habitante", lo que se traduce en los resultados en salud: "la menor esperanza de vida al nacer, la mayor mortalidad infantil, la mayor mortalidad por cáncer o por ictus".

A su vez, ha mostrado su "indignación" al considerar que Andalucía y Huelva "cuentan con unos políticos "que no merecemos y que no tienen perdón porque no defienden su ciudad y a los ciudadanos que los votaron, cuando lo que está en juego son sus vidas y es imperdonable".

También ha pedido las dimisiones de los nuevos gerentes del hospital Juan Ramón Jiménez y del Infanta Elena, y ha lamentado que el SAS siga considerando a la ciudadanía como "sus siervos y lacayos, alguien de quien servirse y no a quien servir", indicando además que "pretenden solo hacer pequeños cambios para que no cambie nada".