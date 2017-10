El PCA constituye su nueva ejecutiva provincial encabezada por Miguel Ángel Bustamante

El Partido Comunista de Andalucía en Sevilla (PCA) ha constituido este sábado su nueva dirección ejecutiva, tras la celebración de su XIII congreso provincial el pasado domingo 15 de octubre, donde la candidatura encabezada por el diputado de Izquierda Unida (IU) en el Congreso, Miguel Ángel Bustamante, se impuso con un respaldo del 98,6 por ciento.

El nuevo comité provincial del PCA, máximo órgano de dirección entre congresos, se ha reunido este sábado para aprobar la composición del secretariado y la ejecutiva del partido en Sevilla, donde Bustamante ejerce ya como secretario político, sustituyendo en el cargo a Carlos Vázquez, según ha informado la formación a través de un comunicado.

La nueva ejecutiva tendrá como responsable de su Área Interna al actual coordinador local de IU en la capital hispalense, Ismael Sánchez; el ex portavoz municipal de la federación de izquierdas en Sevilla, José Manuel García, asume el Área Externa; y Encarni Núñez el Área de Feminismo.

Por su parte, Miguel Ángel Bustamante se ha mostrado "orgulloso de contar con una dirección conformada por camaradas que están en los distintos frentes de lucha como las Marchas de la Dignidad, el movimiento obrero, las mareas por la sanidad y la educación pública, las plataformas por las pensiones o por la República, etcétera". Con respecto a esta nueva etapa, el nuevo secretario ha destacado que "tenemos por delante la importante tarea de luchar, desde la vertebración en el conflicto social, por impulsar un proceso constituyente para construir una República Federal solidaria qué de respuesta a los problemas de la clase trabajadora y reconozca el derecho de autodeterminación de los pueblos".

Además, la nueva ejecutiva incluye a otros destacados referentes comunistas andaluces como el ex secretario general del PCA, Felipe Alcaraz; el ex primer teniente alcalde de Izquierda Unida en la capital hispalense, Antonio Rodrigo Torrijos; o la ex parlamentaria andaluza de IU, Marina Segura.

La primera reunión del nuevo comité provincial del PCA ha terminado con un llamamiento a la participación permanente en la movilización contra el régimen del 78, "al haberse demostrado que no sirve a los intereses de la mayoría social de este país". Tras ello, sus miembros se han incorporado a la manifestación convocada por las Marchas de la Dignidad en Sevilla en demanda de pan, trabajo, techo e igualdad, según informa el partido.