El PP dice que Andalucía recibirá menos fondos para el empleo por no cumplir los objetivos

El PP-A ha explicado este martes que Andalucía recibirá menos fondos para políticas activas de empleo por parte del Gobierno de la Nación por no cumplir los objetivos y los criterios de evaluación que se acordaron por parte de las comunidades autónomas en 2016, durante la reunión de la Conferencia Sectorial de Empleo, situándose en el "último puesto" de índice de cumplimiento de las regiones.

Así se ha pronunciado la vicesecretaria de Sociedad del Bienestar del PP-A, Ana Mestre, después de que el secretario general de Empleo de la Junta, Julio Coca, haya reprochado este martes que Andalucía salga "un año más y ya van seis" perjudicada en el reparto de los fondos de políticas activas de empleo, tras la reunión de la Conferencia Sectorial de Empleo, ya que la cuantía total adjudicada ascenderá a 358,2 millones, once millones menos que en 2016.

En declaraciones a Europa Press, la dirigente del PP-A ha señalado que todas las comunidades van a recibir un incremento de más del cinco por ciento de los fondos para políticas activa de empleo pero que Andalucía los verá reducidos "porque su peor nivel de cumplimiento de objetivos le penaliza respecto al crecimiento general de la media".

Mestre ha asegurado que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, debería "ruborizarse" con estos datos y no mirar al Gobierno de la Nación. "No se puede mirar a otro sitio que no sea el Ejecutivo andaluz", ha subrayado la vicesecretaria 'popular', quien ha criticado la "teatralización" del gobierno socialista para ocultar su "nefasta gestión" de las políticas activas de empleo.

Tras insistir en que el Ejecutivo de Susana Díaz se instala "en el papel de víctima, en vez de ser diligente y capaz de cumplir lo que se acordó en esta Conferencia Sectorial de Empleo el año pasado", Mestre ha indicado que la Junta "sabe que la percepción de fondos es en base al cumplimiento de objetivos y criterios".

"Si no hacen los deberes es imposible que reciban las cuantías iguales o incluso un incremento de las mismas", ha defendido la dirigente del PP-A, quien ha acusado a Susana Díaz de hacer "un flaco favor" a los andaluces poniendo "el punto de mira" en el Gobierno central "en su afán permanente de confrontar".

A su juicio, "si pretende ser rigurosa y quiere a su tierra tendrá que dejar de confrontar, arremangarse y hacer los deberes porque estamos ante el asunto más delicado, el que más nos lastra a los andaluces, como es el paro, y con eso no se juega", ha apuntado Mestre.

Finalmente, ha criticado que el consejero de Empleo, Empresa y Comercio, José Sánchez Maldonado, no haya acudido a esta reunión de la Conferencia Sectorial de Empleo, lo que demuestra, en su opinión, que estos datos son "indefendibles". En su lugar, ha acudido el secretario general de Empleo de la Junta, Julio Coca.