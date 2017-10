Reprobado el alcalde de Granada, Francisco Cuenca (PSOE), con votos del PP, C's y Vamos Granada

El alcalde de Granada, Francisco Cuenca (PSOE), ha sido reprobado este viernes con 16 votos, resultantes de la suma de los 11 del PP, cuatro de C's y uno de Vamos Granada, grupo municipal en el cual se han producido además dos abstenciones, que se han sumado a la del representante de IU. Junto a estas tres abstenciones, ha habido ocho votos en contra de los ediles del PSOE.

Esta reprobación partió de C's, que pidió la dimisión de Francisco Cuenca a principios de mes, al cumplirse un año de conocerse su investigación por la adjudicación a nivel autonómico, cuando era delegado provincial de la Junta de Andalucía, de unos contratos privados para la inspección de cursos de formación profesional para el empleo. Tras no ceder a esta petición, C's reclamó este pleno extraordinario para reprobarlo. Pero también hay que contextualizar que desde la dirección regional de C's insinuaron que el grupo municipal se había excedido pidiendo la dimisión del alcalde por esta causa.

En una primera intervención ante el pleno, que se ha reunido durante unas dos horas, a partir de las 8.00 horas, Francisco Cuenca ha indicado que, tras 13 años de "opacidad, corrupción y bronca", la primera fuerza política del Ayuntamiento de Granada, la del PP, está "deslegitimada" y que él es el cabeza de la segunda lista más votada. De hecho, tomó posesión tras la renuncia de José Torres Hurtado (PP), quien cayó por estar investigado en el marco del caso Nazarí.

Francisco Cuenca, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha defendido que su situación legal no ha cambiado en este año, y ha mostrado su confianza en que la justicia le dará la razón en una causa que "ya empieza a clarificarse". Para él, el pleno ha sido una "farsa", y ha repasado para cerrarlo "100 medidas" en "540 días" de gestión, lo que ha aprovechado para afearle a los ediles de C's que facilitaron su investidura para relevar a los populares no "colaboren" y sean "el perro del hortelano, que ni come ni deja comer".

Desde el PP Rocío Díaz, a quien su partido propuso sin éxito para sustituir a José Torres Hurtado y no perder a la alcaldía, ha justificado el voto a favor de la reprobación en que el alcalde está "investigado por la presunta comisión de tres delitos", reprochando también su "falta de liderazgo, su agotamiento de ideas y su inferioridad numérica de concejales".

Mientras, su homólogo de C's, Manuel Olivares, ha afirmado que el alcalde es "el peor ejemplo" para la ciudad, y le ha acusado de "pisotear el documento" que firmó el PSOE con su partido, y que fue un "compromiso con los granadinos" que incluye "apartar a cualquier cargo público" investigado judicialmente por corrupción política.

Menos unanimidad en Vamos Granada. Su portavoz, Pilar Rivas, ha anunciado se abstendrían, si bien, posteriormente, su edil Marta Gutiérrez ha expuesto "una cuestión de orden a efectos de recuento" para aclarar que, en consonancia con lo solicitado por un 84% por la asamblea de inscritos de esta formación, votaría a favor de la reprobación de Francisco Cuenca. Su compañero Luis de Haro, que sí se ha abstenido, la ha acusado de ser un "muro de contención del PP".

Finalmente Francisco Puentedura (IU) ha calificado el pleno de "vodevil". Tras criticar la gestión de alcalde, ha rechazado apoyar una reprobación para la que cree que el PP está "deslegitimado" porque " está manchado por la sombra de la corrupción" y "no sólo por una serie de imputaciones, sino también de detenciones", en alusión al caso Nazarí.