El PP tumba el festivo de la Feria de Sevilla de 2018 propuesto por Juan Espadas

El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla, en sesión ordinaria, ha abordado este viernes la propuesta de festivos locales para el próximo año, una propuesta planteada por el gobierno de Juan Espadas en la que, haciéndose eco del resultado de la consulta ciudadana que apostaba por que siempre hubiera un festivo en la Feria de Abril, colocaba como día no laborable el miércoles de la Feria de 2018 --18 de abril--, tomando el que otras veces se ha colocado el día de San Fernando, el 30 de mayo. La iniciativa también recoge como festivo el Corpus Christi, el día 31 de mayo.

Sin embargo, esta propuesta ha sido tumbada con el voto contrario del PP, ante la abstención de Cs, Participa Sevilla e IU, ya que desde el partido que ahora dirige Beltrán Pérez, se ha asegurado que este posicionamiento contrario se realiza en defensa de la "tradición" de San Fernando, patrón de la ciudad, pidiendo además al gobierno local que "acerque su figura" a los sevillanos.

La edil del PP Amidea Navarro señala que "el festivo del patrón se remonta al siglo XVII y el Ayuntamiento tiene que respetar las tradiciones de la ciudad, la herencia cultural que nos identifica". Muestra su apoyo a cambiar ese festivo de San Fernando "sólo si cae en fin de semana" y asegura que la Feria de Abril con la nueva ordenación "ya tiene un domingo festivo", que los sevillanos "saben conjugar el ocio y el trabajo" y que "a los comerciantes no les viene bien que haya una fiesta en medio de la Feria".

Frente a ello, el delegado de Fiestas Mayores, Juan Carlos Cabrera (PSOE), ha subrayado que en la consulta ciudadana se expresó que se quería un festivo en la Feria, "porque no casa querer respetar la consulta con ahora eludir que haya ese día festivo". Además, señala que hay muchos sectores en la ciudad que "sí desean un festivo" en esta celebración, apuntando a sus beneficios además económicos. "No se quita la festividad del Corpus por su rentabilidad turística y cultural y no es que no queramos que no se celebre San Fernando, sino que queremos que la feria cuente", sentencia.

A este respecto, Cs señala que hay un "incumplimiento" del gobierno porque se comprometió a traer al Pleno el modelo de feria para 2018, pero sólo se trae el festivo, "sin dejar claro el nuevo formato". El edil de Participa Julián Moreno ha señalado que "hay que dialogar cuando se está en minoría porque si no pasan estas cosas", mientras que IU se ha abstenido pidiendo que se consulte a la ciudadanía para decidir todos los festivos, también si afecta al Corpus o a San Fernando.