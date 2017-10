El baile del diálogo entre el PSOE y el PP para los presupuestos de la Junta de Andalucía

"Llaman a la puerta del pacto con los nudillos de una mano y por la rendija de abajo meten con la otra la enmienda a la totalidad, ¡cómo va a haber acuerdo!". El número 2 del PSOE de Andalucía, Juan Cornejo, ha justificado de esta manera que no haya movimientos en sus filas tras la oferta del PP de retirar la enmienda a la totalidad de los presupuestos autonómicos de 2018, si los socialistas aceptaban negociar con ellos el contenido de un documento ya pactado con C's.

"Primero, que la retiren", es la consigna. "Primero, que acepten nuestra oferta de negociar", es la respuesta. Es, en definitiva, un diálogo de besugos. El PP intenta mostrar que el PSOE les aboca a rechazar unas cuentas en las que no han puesto ni una coma y que la voluntad de diálogo de los socialistas es "pura pose porque sólo se sientan con C's", formación con la que ya hay un acuerdo y está garantizada la aprobación del proyecto de ley. El PSOE, por su parte, como no necesita para nada a los populares en este trámite, que para eso tiene a C's, no está dispuesto a que encima los rivales saquen "rédito" con esta oferta en la que no ven ninguna buena intención.

De hecho, no ha habido ejercicio en el que el PP no haya presentado una enmienda a la totalidad de este proyecto de ley en 35 años. Ni tampoco enmiendas parciales del PP aceptadas durante el debate de las cuentas. Y esta vez ya está registrada la enmienda a la totalidad, pese a que la secretaria general del PP, Dolores López, insinuó días antes que podrían plantearse no presentarla, y luego su presidente, Juan Manuel Moreno, comentó que estaban dispuestos a retirarla.

La propia consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, le ha recordado este lunes al presidente del PP que "tiene hasta el miércoles para retirarla si de verdad tiene talante de diálogo". Y por su parte, desde el PP le han insistido a los socialistas en que lo hacen, si ellos demuestran esta voluntad de dialogar. La consejera cree que el PP podría haber tenido alguna opción de que se lo creyera si a su oferta la hubiera acompañado con un paquete de propuestas.

Pero Juan Manuel Moreno ha recordado que las tantas veces que le ha lanzado propuestas a Susana Díaz. "Nosotros tenemos la puerta abierta al diálogo, siempre, creo que es lo que reclama la mayoría de los andaluces, que las dos grandes fuerzas nos entendamos en asuntos y nos piden que PSOE y PP avancemos en mejorar educación, sanidad o servicios públicos", resumía este fin de semana.

Todo indica, pues, que en el pleno de esta semana serán tres las enmiendas a la totalidad -por parte del PP, Podemos e IU- y todas ellas igualmente rechazadas por el bloque PSOE-C's, como ha ocurrido con las cuentas del presente ejercicio y del pasado de 2016.