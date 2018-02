El PP rompe los pronósticos del PSOE y se une a un pacto por la financiación con todos menos C's

El PP ha roto el guión que había dibujado el PSOE, que auguraba que los populares serían los únicos que se caerían de la búsqueda de un posicionamiento común del Parlamento de Andalucía para la reforma del modelo de financiación de las comunidades autónomas. Los populares han votado este martes por la tarde a favor de elevar a la comisión parlamentaria de Hacienda y Administración Pública el documento que la semana pasada suscribieron el PSOE, Podemos e IU a modo de conclusiones del grupo de trabajo creado con este objetivo.

No es que el PP comparta la totalidad de su contenido, pero sí el objetivo y por eso lo ha respaldado a la espera de volver a defender sus enmiendas, e incluso un voto particular, en la citada comisión parlamentaria el mes que viene. Es una posición mucho más colaborativa en principio que la de los socios de investidura de Susana Díaz, cuyo líder Juan Marín había desvelado por la mañana su voto en contra, pese a que los socialistas han cargado las tintas contra el PP convencidos de que C's entraría y los populares quedarían aislados en el no. Ha costado, porque la reunión ha durado más de dos horas, pero ha salido.

La maniobra del PP se produce en el mejor momento para C's en cuanto a encuestas de intención de votos conocidas esta semana. Tanto el PP como C's no comparten ni el fondo ni las formas en esta negociación, dado que consideran que el tripartito "ha impuesto" un documento como punto de partida en lugar de trabajar todos a la vez por el consenso. Esa salida por parte del PSOE, Podemos e IU se adoptó después de que presentaran las conclusiones con más coincidencias y vieran que en el grupo de trabajo su presidente, Pablo Venzal (PP), no propuso una síntesis con los mínimos a partir de las aportaciones de cada formación.

Unos por otros lo cierto es que este martes sólo estaba sobre la mesa para votar la propuesta de la izquierda que suma 67 diputados y por tanto mayoría absoluta para conseguirlo, pese a que no es la dinámica de alianzas habitual en el Parlamento de Andalucía, con C's como socio preferente de los socialistas. El PP ha elevado 14 enmiendas para "mejorar" o "modificar" el documento del PSOE, Podemos e IU, y han sido rechazadas todas, pese a lo que ha votado a favor.

El líder del PP en Andalucía, Juan Manuel Moreno, ya se lo advirtió a Susana Díaz: era más fácil llegar a un acuerdo con ellos que con C's, una formación que en este marco ha defendido un principio inaceptable para la izquierda, el de la ordinalidad, por el que las comunidades autónomas que más recaudan tienen derecho a más financiación para sus servicios públicos.

"Con el PP, la voz de Andalucía sonará más fuerte", ha defendido la portavoz de los populares en el Parlamento de Andalucía, Carmen Crespo, convencida de la necesidad de que el principal partido de la oposición esté en este acuerdo, a expensas todavía de su paso por comisión parlamentaria y posteriormente por el pleno. Independientemente de que con el avance de las negociaciones C's pudiera sumarse o seguir fuera, lo cierto es que hay votos de sobra para que haya una pronunciamiento del Parlamento de Andalucía con el que empujar a abrir este debate tras cuatro años de caducidad del modelo.

El PP no ha caído en la "trampa", como en sus filas veían el interés de los socialistas en que se quedaran fuera, y han sumado fuerzas para la reclamación de Andalucía en el que es el debate por excelencia del año. Carmen Crespo ha expresado en este sentido que el PP "siempre ha puesto el interés de los andaluces por encima del partidista", y que pese a los "obstáculos" del PSOE para intentar arrinconarlos, "hemos trabajo por el consenso, que es nuestro medio natural, frente a quienes prefieren la bronca y la confrontación".

Es más, en su opinión, el documento aprobado este martes "es un tirón de orejas, una enmienda a la totalidad del sistema socialista de José Luis Rodríguez Zapatero" que, recordó, es quien aprobó el sistema vigente en 2009 con el acuerdo de ERC "y el aplauso del PSOE de Andalucía".