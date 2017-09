El PSOE celebra primarias este domingo en Almería, Málaga y Granada

El PSOE celebrará este domingo elecciones primarias a la Secretaría General del partido en las provincias andaluzas de Almería, Málaga y Granada, al ser más de uno los precandidatos que lograron los avales requeridos --equivalentes como mínimo al 20 por ciento del total del censo-- para convertirse en candidatos a dichos liderazgos.

Así se supo después de que culminaran los recuentos de avales presentados por cada aspirante a las secretarías provinciales del PSOE, que tenían hasta el pasado sábado 16 de plazo para presentar dichos avales de la militancia.

Como se recordará, cualquier aspirante a la secretaría provincial tenía que presentar el aval, como mínimo, del 20 por ciento de la militancia, según acordaron a principios de septiembre los comités provinciales en consonancia con lo que ha defendido la dirección regional del partido.

Dado que en Málaga, Granada y Almería ha habido más de un aspirante que ha conseguido ese porcentaje de avales, se ha abierto en estas provincias el proceso de primarias, que culminará este domingo con la elección por parte de la militancia de la persona que ostentará la secretaría provincial.

Así las cosas, en Almería, el actual secretario general del PSOE en la provincia, José Luis Sánchez Teruel, tras lograr 2.092 avales, se enfrenta en las primarias de este domingo a otros dos candidatos, como son el secretario de Organización del PSOE de Almería, Juan Carlos Pérez Navas, al que se le han certificado 1.129 avales, y el exdiputado nacional del PSOE Antonio López Olmo, que se quedó con 1.039 avales.

En Granada, donde la actual secretaria provincial, Teresa Rodríguez no optará a la reelección, se han convertido en candidatos a liderar el PSOE el presidente de la Diputación, José Entrena, y el alcalde de Maracena, Noel López. El secretario general de la Agrupación Local del PSOE de Granada capital, José María Rueda, que apoyó a Pedro Sánchez en las primarias del PSOE federal celebradas en mayo, no ha alcanzado el 20 por ciento de avales y, por tanto, no concurre a las primarias.

Finalmente, en la provincia de Málaga, donde no repetirá el actual secretario provincial, Miguel Ángel Heredia, también habrá primarias, toda vez que tanto el delegado de la Junta en Málaga, José Luis Ruiz Espejo, considerado cercano a la Ejecutiva saliente, como el que fuera portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de la capital, Rafael Fuentes, lograron el porcentaje de avales requerido para convertirse en candidatos. El primero consiguió 3.264 avales, y el segundo, 1.290.

PROVINCIAS SIN PRIMARIAS

En cambio, en Sevilla, Córdoba, Huelva, Jaén y Cádiz sólo un aspirante logró los avales necesarios para liderar el partido en estas provincias, siendo proclamados secretarios provinciales una vez que finalizó el plazo de presentación y resolución de recursos.

Así, en cuatro de estos cinco casos han sido los actuales secretarios provinciales quienes han sido reelegidos como secretarios provinciales. Se trata de Verónica Pérez al frente del PSOE de Sevilla; Irene García en Cádiz; Ignacio Caraballo en Huelva y Francisco Reyes en Jaén.

A todos ellos se suma el secretario de Organización del PSOE de Córdoba, Antonio Ruiz, que fue el único candidato al liderazgo de los socialistas en esta provincia y que hasta ahora ostentaba el también presidente del Parlamento andaluz, Juan Pablo Durán, quien ya anunció que no optaría a la reelección.

En las cinco provincias dieron un paso adelante aspirantes del sector 'sanchista', más afín al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, pero no lograron reunir el 20 por ciento mínimo de avales. Son los casos de Eva Patricia Bueno en Sevilla, José Martín en Huelva, Valeriano Bermúdez en Jaén, Jesús Ruiz Cayuso en Cádiz o Teba Roldán en Córdoba.