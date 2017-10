El PSOE de Andalucía evita cuestionar la propuesta de reprobación a Sáenz de Santamaría

El portavoz del PSOE en el Parlamento de Andalucía, Mario Jiménez, ha eludido este miércoles pronunciarse sobre la propuesta de su partido para reprobar en el Congreso de los Diputados a la vicepresidenta del Gobierno de España, Soraya Sáenz de Santamaría, por la acción de Policía Nacional y Guardia Civil el pasado domingo en Catalunya, porque no conoce "exactamente" su contenido y porque no le corresponde a su federación cuestionar esta decisión de Ferraz.

"Es responsabilidad del grupo en el Congreso de los Diputados y de la dirección federal", ha remarcado, evitando entrar en confrontación con otro asunto en el que han quedado en evidencia discrepancias dentro del propio PSOE con esta propuesta defendida por su secretario general, Pedro Sánchez.

De hecho, ha optado por evasivas cuando se le ha preguntado por el hecho de que el exvicepresidente Alfonso Guerra haya pedido la retirada de esta reprobación y haya defendido la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española (CE) como respuesta al desafío de los independentistas. Ha recordado que "Alfonso Guerra ya no pertenece a la estructura del partido" pese a que cuando se pronuncia "tiene un gran predicamento y altísima consideración" dentro del PSOE, pero lo ha enmarcado en "valoraciones suyas" sobre las que no quiere opinar.

En este sentido, preguntado específicamente por su opinión respecto a la posibilidad de aplicar el citado artículo 155, ha convenido también que eso corresponderá "en su momento a la dirección federal" que supone que "consultará con los demás partidos y tomará una decisión".

Es más, Mario Jiménez tampoco se ha pronunciado sobre una proposición no de ley (PNL) registrada este miércoles por el PP en el Parlamento de Andalucía y en la que se forzaría a que los grupos en la institución se pronunciaran sobre esa retirada de competencias al Govern de Catalunya si persiste en su desafío. "No la conozco", ha respondido el diputado.

Otra PNL complicada

La PNL era anunciada momentos antes por su homóloga del PP, Carmen Crespo, quien ha puesto énfasis en la necesidad de mostrar el respaldo del Parlamento de Andalucía a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para que sepan "que no están solos" frente "al acoso que están sufriendo por defender el interés general" en Catalunya, pero ha entregado un texto en el que también se deja caer la necesidad de un pronunciamiento a favor de aplicación del artículo 155.

Tras condenar el "oportunismo político", con "reprobaciones a demócratas", Carmen Crespo ha apuntado que urge unidad en la defensa del estado de derecho o se está dando "un balón de oxígeno a los separatistas". En esta línea, ha pedido "unidad de mensaje" a los socialistas y ha instado a que la dirección de Susana Díaz exija esto al comité federal del PSOE.

La popular criticaba con ello las discrepancias que en torno al desafío independentista en Catalunya se han visto en el propio PSOE,con un Pedro Sánchez más centrado en reclamar diálogo y una Susana Díaz más alineada con la necesidad de aplicar el artículo 155 y retirar competencias a Catalunya si no desiste.

Igual que la pasada semana se discutió una PNL de C's en apoyo al Gobierno de España en su defensa del estado de derecho, donde Susana Díaz desoyó las instrucciones de Ferraz y votó con el PP y C's, Carmen Crespo ha instado a visualizar "el apoyo sin fisuras al estado de derecho porque la arquitectura territorial también está en las comunidades autónomas" con este respaldo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Por eso ha reclamado que PSOE y C's se sumen a su PNL, dando por sentado que Podemos e IU no lo harán, igual que ocurrió con la debatida la pasada semana.

La PNL que han registrado los populares tiene cuatro puntos. En el primero, el Parlamento de Andalucía expresaría su respaldo "incondicional" a Policía Nacional y Guardia Civil en su labor de defensa y protección de los derechos y libertades de todos ciudadanos, y especialmente, "desde la legalidad constitucional de la soberanía nacional".

El segundo punto propone condenar "el acoso sistemático al que sus miembros están siendo sometidos mediante actos violentos, independientemente de la ideología en que se amparen".

En tercer lugar, el PP quiere que el Parlamento de Andalucía inste al conjunto de las instituciones a "utilizar con determinación y firmeza, así como desde la proporcionalidad y oportunidad, todos los mecanismos que, en defensa de la soberanía nacional y del interés general de España, atribuyen la CE y las leyes".

Finalmente, insta a "actuar con las herramientas del Estado de Derecho contra las iniciativas que pretendan, desde la ilegalidad y contra la voluntad democrática [...], conculcar el marco constitucional y la unidad de España".

Carmen Crespo ha reconocido que hubieran apostado por hacerlo vía declaración institucional, pero como parten de que "no hay consenso", que es obligatorio para ello, han optado por una PNL para que esta vez no se les adelante C's. La misma tendrá que entrar en el próximo pleno porque no les ha dado tiempo para el que se celebra este miércoles y jueves.

En este contexto, ha propuesto la convocatoria "inmediata" del Debate del Estado de la Comunidad para llegar a "un relato compartido del papel que debe jugar Andalucía" en el conflicto. "Susana Díaz está situando a Andalucía en la parte del problema. Tiene que salir de ese bloque tramontano y poner a Andalucía en el lado de la solución", ha apuntado la portavoz adjunta de IU, Inmaculada Nieto.

Ésta ha dicho que "es más que urgente que se convoque ya el Debate del Estado de la Comunidad", que cree un buen escenario para plantear en propuestas de resolución cómo abrir las fórmulas para reconducir la situación a una convivencia entre los territorios. Esta propuesta, sin embargo, ha sido rechazada por el resto de grupos que no creen que sea el foro adecuado para ello.