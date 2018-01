Padres de dos colegios de Dos Hermanas reclaman a Junta soluciones para "unos 175 niños sin instituto asignado"

Padres de alumnos de 6º de los colegios de Educación Infantil y Primaria (CEIP) 'Diecinueve de Abril' y 'Huerta de la Princesa' del municipio sevillano de Dos Hermanas han reclamado a la Junta de Andalucía que dé respuestas sobre donde en qué instituto estudiarán sus hijos el próximo año, teniendo en cuenta que "no hay plazas suficientes en los otros centros y que no se ha ejecutado el instituto comprometido".

Según explican a Europa Press desde este colectivo, existen 175 niños en esta situación, ya que corresponden a esos dos colegios creados en 2010 ante "el importante incremento de nacimientos registrados a partir de 2005". Sin embargo, existía el compromiso de realizar un instituto que diera cobertura a estos menores cuando fueran creciendo, pero que finalmente no se ha ejecutado.

"No hay plazas suficientes en los otros centros nazarenos y no se sabe aún qué va a pasar con los niños. La Junta no nos recibe y la AMPA está pidiendo respuestas desde octubre. Falta un mes para que tengan que realizarse las matriculaciones y no se sabe a dónde van a estar adscritos", lamenta.

Desde el colectivo, se recuerda que los dos CEIP son centros bilingües, "lo que implica un proyecto educativo muy concreto y definido, que pierde su sentido sin la lógica continuidad". "Ello hace aún más necesaria si cabe la creación de un centro adaptado que permita la continuación de dicho proyecto", se agrega.

En este marco, detalla que la Junta de Andalucía alcanzó un acuerdo con el Ayuntamiento de Dos Hermanas, procediendo este último a la cesión de terrenos para la construcción del instituto y se iniciaron todos los trámites administrativos, algunos de los cuales ya han sido aprobados formalmente por el Consistorio.

Pese a ello, "desde principios del presente curso se informa a los padres de forma no oficial sobre el abandono del proyecto inicial de construcción de un nuevo instituto", lo que lleva a que "a estas alturas de curso obviamente ya se da por descartada la posibilidad de construcción de un nuevo centro, pero además se da la circunstancia de que los directores/as de los actuales institutos existentes en el municipio confirman la imposibilidad de sus centros de poder dar respuesta a tal demanda de plazas".

Por todo ello, el AMPA del colegio 'Diecinueve de Abril' lleva solicitando reiteradamente desde el mes de octubre una reunión con la Junta de Andalucía, tanto por teléfono como por escrito, acompañándolo de recogida de firmas de los padres. "En conversaciones mantenidas con los directores de los institutos existentes actualmente, parece que el único centro del municipio en el que podría ser viable albergar a los alumnos afectados sería el IES 'Ibn Jaldun', pero siempre y cuando se realizara una ampliación para la que el propio centro ha presentado a la Junta de Andalucía un proyecto con su correspondiente presupuesto, siendo perfectamente viable su ejecución antes del inicio del curso 2018/2019", concluye.