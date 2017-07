El Parlamento aprueba por unanimidad la creación de un grupo de trabajo sobre financiación autonómica

El Pleno del Parlamento ha aprobado este jueves por unanimidad la creación de un grupo de trabajo sobre financiación autonómica, según una iniciativa del PSOE-A que responde a un compromiso de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, en el pasado debate general sobre la situación de Andalucía.

La iniciativa de creación del grupo recoge que se creará en el seno de la Comisión de Hacienda y Administración Pública, con el objetivo de analizar el actual modelo de financiación autonómica y de elaborar propuestas que permitan alcanzar un nuevo modelo justo y equitativo para Andalucía y el resto de comunidades autónomas.

En defensa de la iniciativa, el portavoz del PSOE-A, Mario Jiménez, ha manifestado que hablar financiación es hablar de las personas y es un debate que trasciende a las cifras económicas y a las negociaciones políticas, ya que significa comprometerse con el futuro de la gente.

Ha agregado que es un debate sobre la defensa del estado del bienestar y hay que "borrar las fronteras entre comunidades", buscando una solución común para atender las demandas de las personas, en igualdad de oportunidades. El portavoz socialista ha insistido en que el debate sobre la nueva financiación autonómica debe ser una oportunidad para blindar y fortificar el estado del bienestar, hoy "en peligro" por las políticas del Gobierno del PP.

Ha querido dejar claro que la posición de la Junta va a ser siempre la defensa de los intereses de los andaluces y ha alertado de que, tomando como referencia el año 2014, faltan 16.000 millones para prestar y garantizar los servicios públicos. Ha mostrado su preocupación por que, año tras año, la desigualdad entre territorios haya ido en aumento y ha denunciado el "castigo" sistemático del Gobierno central a esta comunidad.

Jiménez ha confiado en que en el grupo de trabajo impere un diálogo sincero y honesto, de renuncia a posiciones maximalistas, que haga posible una posición común y única que permita que cuando el Gobierno andaluz se siente a negociar el nuevo modelo, lleve una posición armada y respaldada no solo por el Parlamento, sino también por el conjunto de la sociedad y sus representantes.

Por su parte, el diputado del PP-A José Antonio Miranda ha indicado que apoyan este grupo de trabajo por que no pueden consentir que se vuelva "a repetir el atraco, el daño y el maltrato que el modelo de financiación socialista, el que está vigente hoy, ha hecho a Andalucía". "Vamos a levantar la voz exigiendo una financiación justa y equitativa para Andalucía, lo que ahora no tenemos por un modelo de financiación hecho por el Gobierno del PSOE sin el apoyo del PP", ha indicado Miranda, quien ha indicado que los populares quieren introducir "seriedad, coherencia y rigor y que salga una voz potente que diga que no queremos ser más que nadie pero que no vamos a consentir ser menos que nadie".

La portavoz adjunta de Podemos, Carmen Lizárraga, ha considerado que este grupo de trabajo está llegando casi "en tiempo de descuento" y tenía que haber estado en marcha hace ya tiempo. Ha confiado en que se llegue a una propuesta común para reformar el sistema de financiación, que tendría que ser la base para que la Junta negocie con el Gobierno y el resto de comunidades. Ha señalado que dan la bienvenida a este grupo porque hasta ahora ha habido "falta de diálogo" por parte del PSOE-A sobre asuntos como el impuesto de sucesiones y donaciones, que sólo ha abordado con Cs. "Cualquier reforma del sistema de financiación tiene que acabar con el maltrato que ha sufrido Andalucía", según ha apuntado.

El presidente y portavoz del Grupo de Ciudadanos, Juan Marín, ha indicado que su partido participará desde una posición "constructiva", confiando en que no se desarrolle un debate de confrontación, sino que cada grupo ponga encima de la mesa sus propuestas en materia de financiación autonómica. Asimismo, se ha mostrado convencido de que este grupo no será una "mesa de camilla ni un circo" donde no se consiga nada. Ha señalado que Cs defiende un modelo de financiación donde se garantice la igualdad de todos los servicios fundamentales que se tienen que prestar a todos los españoles, desde el principio de suficiencia y autonomía financiera.

Finalmente, la portavoz parlamentaria adjunta de IULV-CA, Elena Cortés, ha apuntado que "puede ser útil" un grupo de trabajo en el Parlamento andaluz sobre el modelo de financiación autonómica, pero ha sostenido que "está cojo" si no aborda el modelo de fiscalidad en España --"quién y cómo paga los impuestos"--, y también "el modelo de financiación local", de los ayuntamientos, que "también son Estado", según ha remarcado la diputada.