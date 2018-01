Pedro Sánchez promete apoyar a Mariano Rajoy en los recursos para "salvaguardar la legalidad" en Catalunya

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha garantizado este martes que su partido estará en contra de cualquier "quebramiento" del Estado de Derecho y respaldará "todos los recursos" que presente el Gobierno de la Nación en el Tribunal Constitucional (TC) para "salvaguardar la legalidad en Catalunya".

Durante su participación en un foro en la capital hispalense, el líder del PSOE ha recalcado que "Catalunya no puede haber un presidente inconstitucional", y ha confiado en que se "pase la página negra" de Carles Puigdemontl. "El independentismo tiene mayoría parlamentaria pero no social y si logran formar gobierno tendrán que gobernar para el 100% de los catalanes y no sólo para un 47%", ha continuado el socialista.

Preguntado por su modelo de "plurinacionalidad", ha comentado que "cada comunidad autónoma es lo que defiende su estatuto de autonomía" evitando con ello entrar a fondo de una definición que le ha provocado más de un tropiezo entre los suyos. "Si me siento próximo y me identifico con algo, es que la igualdad no significa uniformidad", ha enfatizado.