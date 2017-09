El PP y la Plataforma de Atención Temprana denuncian "los engaños" de C's en el presupuesto autonómico para 2018

Así se han pronunciado ante los medios el presidente de la Plataforma de Atención Temprana, la vicesecretaria general de Sociedad del Bienestar del PP-A, Ana Mestre, y la portavoz de Igualdad y Políticas Sociales del Grupo Popular, Ana Vanessa García, tras mantener un encuentro en sede parlamentaria.

Guerrero ha asegurado que Marín se comprometió con él a defender personalmente en la negociación presupuestaria un incremento de 25 millones para 2018. "Me dijo que si Susana Díaz quería presupuestos para 2018, esto es lo que hay, y yo personalmente me encargaré, pero Marín ha mentido como tantas veces y hoy ya no tiene credibilidad ni política ni como persona para esta plataforma", ha señalado.

Tras lamentar que el incremento que PSOE-A y Cs han acordado en los Presupuestos de 2018 para la Atención Temprana es de 8,8 millones, una cifra muy lejana a los 25 millones comprometidos, y recogidos en una enmienda 'in voce' de Cs a una proposición no de ley del PP-A, Guerrero ha anunciado que su plataforma va a recorrer Andalucía "para contar a todas estas familias porqué sus hijos no cuentan con la atención debida y tienen que seguir pagando dinero".

"Vamos a movernos y a defender los derechos de estos 40.000 niños que tienen derecho a vivir y a soñar", ha advertido Guerrero, quien ha insistido en que desde su plataforma se sienten "absolutamente engañados" por el PSOE-A, "pero sobre todo por Cs". Y es que, según ha explicado, "ya nos engañó con un no a 10 millones en 2016 y también nos dijo que no a 25 millones en 2017, argumentando que vendrían en 2018".

Junto a ello, el presidente de la Plataforma de Atención Temprana ha indicado que de los 8,8 millones de incremento acordado entre PSOE-A y Cs para 2018 "ya habían sido comprometidos seis millones por Susana Díaz en los famosos pactos de San Telmo, cuando se reunió de mujer a mujer con Marta Bosquet", por lo que los 25 millones comprometidos para 2018 "se han quedado en 2,8 millones".

"Hoy podríamos tener hoy 70 millones para la atención temprana en 2018, y aún así sería el 60 o 65 por ciento de lo que hace falta, pero nos vamos a encontrar con que no llegamos a 29 millones", ha lamentado Guerrero, quien ha advertido de que "siguen las listas de espera y los CAI están pasando auténticas penurias".

PP-A PRESENTARÁ ENMIENDAS A LOS PRESUPUESTOS DE 2018

Por su parte, la portavoz de Igualdad y Políticas Sociales del Grupo Popular ha considerado "un jarro de agua fría" el acuerdo presupuestario entre PSOE-A y Cs por el incumplimiento en relación a la atención temprana y se ha preguntado "qué ha pasado para que Cs haya rebajado su exigencia de 25 a 8,8 millones". "¿Qué le ha prometido el PSOE-A a Cs?", ha añadido García.

Así, tras pedir a la formación naranja que sea "sincera" con las familias y "dejen de engañarlas", la diputada 'popular' ha dicho que ya que Cs "no ha tenido el coraje de mantener su propuesta de 25 millones, anunciada por Marta Bosquet cuando presentó con nocturnidad una proposición de ley sobre atención temprana", el PP-A va a presentar enmiendas a los Presupuestos de la Junta de 2018 para que la partida para esta materia se incremente en 25 millones "como mínimo".

En la misma línea, Ana Mestre ha denunciado la "insensibilidad" impropia del Gobierno andaluz con este colectivo al "volver a falta a su palabra" en el acuerdo presupuestario para 2018. Ha asegurado que Cs "vende a estas familias una cosa y hace la contraria" porque es "preso" del PSOE-A. "Decepcionan las expectativas de muchas personas", ha lamentado la 'popular', quien ha considerado que es hora de que a Cs "se le quite la careta".