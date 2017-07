Podemos toma la iniciativa e invita a todos los grupos a iniciar la próxima semana la renovación de la RTVA

El grupo de Podemos ha remitido este miércoles una carta a todos los grupos del Parlamento de Andalucía para que el 19 de julio se reúnan con el fin de poner en marcha los trabajos para que en el tercer trimestre de este año esté renovado el consejo de administración de la Radio Televisión de Andalucía (RTVA), que lleva tres años con el mandato caducado y sin que tengan representación ni esta formación ni C's.

Con ello, Podemos deja de ponerse de perfil en este tema, donde no había entrado de lleno hasta el momento porque en el seno del grupo hay quien considera que puede interpretarse como que están buscando "sillones". Sin embargo, " la constatación de que el PSOE y el PP mantienen bloqueada" la renovación para no perder cuotas de representación en el órgano ha terminado por obligarles a mover ficha.

"No puede pasar ni un minuto más con dos grupos sin representación", ha expresado el diputado de Podemos Jesús Romero, quien ha agregado que el objetivo de este encuentro es que se fije un calendario para emprender estos trabajos, después de que hayan pasado casi dos años desde que el Parlamento de Andalucía aprobara una moción, a propuesta de C's, para instar a que el Gobierno de Andalucía tomara la iniciativa pero que no ha tenido ningún fruto.

Desde el PP, su portavoz Carmen Crespo ha subrayado que su grupo siempre "ha apostado por el diálogo cuando se le ha llamado", por lo que, a la espera de recibir la carta, se ha mostrado receptiva. Comparte que el consejo de administración debe reducirse, conformarse por profesionales de la comunicación e incluirse en su renovación la del subdirector general de la cadena pública, Joaquín Durán, quien ocupa esta responsabilidad de manera interina desde hace más de cuatro años.

Mientras, el portavoz del PSOE, Mario Jiménez, quien tampoco había recibido la carta, ha apuntado: "Más allá de esas convocatorias que se hagan, lo importante es entender que corresponde a los grupos tomar esa decisión y que hace falta un acuerdo porque la ley exige que se elijan por mayoría cualificada". No ha querido contestar a si asistirán o no a esa reunión, sino que ha respondido con evasivas: "Nosotros queremos hablar con todo el mundo. Otra cosa es quién tiene que convocar esa reunión". En este sentido, ha dicho que no han "parado de hablar, fundamentalmente con el PP y C's" sobre el tema. "Ya veremos cómo valoramos que una fuerza política convoque al resto. Normalmente el camino ha sido otro", ha concluido Mario Jiménez.