Teresa Rodríguez: "Ni Pablo Iglesias ni Pedro Sánchez pueden cuestionar que Andalucía es nacionalidad histórica"

En declaraciones a los periodistas antes de participar en un encuentro con trabajadoras de ayuda a domicilio en el Parlamento andaluz, Rodríguez ha subrayado que Andalucía es una nacionalidad histórica "por su lucha y por haber conseguido cambiar incluso el proceso constituyente para que se diera esa posibilidad", que así lo refleja su Estatuto de Autonomía y que es algo que ha conseguido "por derecho propio".

Así se ha pronunciado Rodríguez tras las críticas después de que el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, afirmara que en España existen "cuatro nacionalidades que comparten estado", en concreto la española, la catalana, la vasca y la gallega. No obstante, más tarde, Iglesias señaló en un comentario en Twitter que Andalucía "se ganó movilizándose y votando su reconocimiento como nacionalidad histórica para ser como la que más" y que "sin Andalucía no se entiende la plurinacionalidad en España".

Rodríguez, que ha explicado que ella misma pidió al líder de su partido que dejara claro esta realidad mediante un tuit, ha dicho esperar que "no pasen más" situaciones así y que, aunque entendía que "había claridad, había que aclararlo y así se lo pedí a Iglesias".

"Ayer le dije --a Iglesias-- que lo tenía que dejar claro y le pedí que pusiera ese tuit, y lo puso porque además no es la primera vez que Iglesias habla sobre Andalucía, ha participado en entrevistas aquí, y ha dejado muy claro que Andalucía lo tiene reconocido de forma objetiva, no es algo cuestionable", ha abundado.

Así las cosas, ha insistido en que este no es un debate de "identidades" y que "a nivel de Estado y a nivel político, está claro como el agua que Andalucía es una nacionalidad histórica" porque además, como ha recordado, "lo pone en su Estatuto, un Estatuto que votó hasta el PP-A". "Voy a estar dispuesta a explicarlo donde haga falta, en Madrid y en Pekín, porque es algo que es una realidad objetiva", ha agregado.

Por contra, ha dicho que le hubiera gustado que en su momento, cuando Sánchez no citó a Andalucía entre las nacionalidades históricas del país, Susana Díaz le hubiera pedido al líder de su partido que aclarara su posición respecto de Andalucía. "No he visto a Pedro Sánchez explicitar que Andalucía es una nacionalidad histórica y sí he visto a Iglesias hacerlo", ha afirmado.

Así las cosas, ha explicado que cuando empezó el proceso constituyente en este país, había un modelo "que defendía que existen tres nacionalidades históricas, las que aprobaron su Estatuto de Autonomía en la Segunda República y a las que se reconocía directamente el estatus de nacionalidad histórica o de nación" y que, en ese marco, "el pueblo andaluz salió a la calle a decir que quería ser como esas y lo consiguió, con una pelea y una lucha constante, y lo consiguió por derecho propio, es nacionalidad histórica por derecho propio".

"Eso no es una cosa que pueda poner en duda nadie, ni Iglesias, ni Sánchez, ni Díaz, ni yo misma, es una realidad objetiva", ha abundado Teresa Rodríguez, quien ha garantizado que Podemos va a defender ese legado "y esa victoria del pueblo andaluz". "Y la vamos a defender de la mano de quienes lo quieran defender", ha agregado.

A LA JUNTA LE FALTAN GANAS

Con todo, tras abogar por que se abra un nuevo proceso constituyente, Rodríguez ha explicado que Podemos va a defender "lo ya conseguido por el pueblo andaluz e incluso ir más allá y conseguir nuevas competencias".

En este sentido, ha dicho que echa de menos por parte del Gobierno andaluz y del PSOE-A "más ganas de sacar más competencias para Andalucía" para que la Comunidad pueda administrar políticas como la de aguas, infraestructuras o energía, entre otras. "Queremos que tenga los recursos y la capacidad de decisión suficientes para que Andalucía no sea, por ejemplo, el cementerio nuclear de España, porque van a traer 6.000 toneladas de basura nuclear a la Sierra de Hornachuelos y no he escuchado ni una sola palabra en contra de eso", ha censurado.

Y así, la política gaditana ha recalcado que reivindicar la autonomía en el siglo XXI "es decir que no somos un cementerio nuclear, que no somos proveedores de mano de obra barata, ni de materia prima barata a costa también de la explotación de quienes trabajan en el sector agrícola o en las envasadoras".

"No somos eso, queremos tener entre nuestras manos herramientas estratégicas para poder cambiar el modelo productivo", ha sostenido antes de lamentar que el Gobierno andaluz parece que no tiene ganas de "arrancar nuevas competencias" sino que, por contra, "está más bien en una discusión, de la mano del PP, más tendente a la recentralización y a ir perdiendo autogobierno".

Teresa Rodríguez, aludiendo al Día Internacional del Flamenco, ha defendido que es hora de que Andalucía "se ponga flamenca" y que diga que "también queremos defender nuestra tierra como lo hicimos hace 40 años". "Si eso lo hace la Junta y Susana Díaz, vamos a estar ahí y si no lo hace, también vamos a estar ahí", ha zanjado la líder andaluza del partido morado.