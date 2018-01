Teresa Rodríguez, dispuesta a liderar una candidatura con IU si ven que es la mejor para ganar a Díaz

La coordinadora general de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, se ha mostrado dispuesta a aspirar a liderar una candidatura de confluencia con IULV-CA de cara a las próximas elecciones andaluzas si dentro de su partido consideran que ella es la persona que reúne más cualidades "para ganar a Susana Díaz" en las urnas.

En una entrevista con Europa Press, tras explicar que la persona que encabece dicha candidatura tendrá que ser elegida por primarias, Rodríguez ha explicado que ella nunca ha ostentado una responsabilidad en Podemos por gusto, sino que "siempre lo he hecho porque he entendido que en ese momento era quien más podía aportar en una posición como esa".

En ese sentido, ha afirmado que no tiene vocación de candidata pero "habrá que presentar para ese puesto a la persona que tenga mejores cualidades, patrimonio simbólico, experiencia acumulada, para ganar unas elecciones a Susana Díaz".

"Si de aquí a las elección de las personas, que es lo último del proceso de confluencia porque primero van las ideas y los procesos, soy la persona que mis compañeros y yo misma entiendo que soy la que más ha acumulado en términos de patrimonio simbólico, experiencia, conocimiento público y de capacidad, entonces seré yo" la que aspire a las primarias.

Y también ha apuntado que si no es ella la candidata será "porque hay otra persona que está en mejores condiciones que yo para ganar unas elecciones a Susana Díaz".

En cualquier caso, Teresa Rodríguez ha afirmado que no tienen prisa ni quieren precipitarse en la confluencia con IU y que ahora, lo más importante, es "hablar sobre medidas, estrategias y, en último lugar, qué personas son las más idóneas para acabar con el régimen del PSOE-A y para evitar que la alternativa al enchufismo, al clientelismo, a la corrupción, a los recortes y a la posición especialmente conservadora del PSOE-A, sea el PP-A".

De esta manera, y para asumir esta "enorme responsabilidad", para lograr esa candidatura alternativa que sume a Podemos y a IULV-CA pero también a más agentes de Andalucía, "tenemos que ser muy generosos en el proceso y pensar en ganar las elecciones a Susana Díaz, no en ver cómo vamos a salir parados cada una de las fuerzas políticas que entramos en ese proceso".

Rechaza imposiciones a IU

Dado que esa confluencia se está fraguando tanto a nivel autonómico como local, Teresa Rodríguez ha augurado que el proceso va a ser "desigual y combinado", de manera que "va a haber procesos paralelos de construcción a nivel local y autonómico que no tienen por qué reproducirse de la misma manera en todos los municipios, sino que dependerá de la voluntad de las bases de ambas organizaciones y de quienes se unan a la confluencia en cada municipio".

"El proceso de confluencia con IU no se va a producir por imposición, sino de forma voluntaria" por parte de quienes entiendan que esa unión es buena para sus territorios, que espera que sea en una amplia mayoría de municipios. No obstante, también ha dicho que no será traumático que haya lugares en los que la confluencia no termine de cuajar.

La coordinadora general de Podemos ha garantizado que "en ningún caso va ser un modelo de imposición por arriba, sino que será de negociación, diálogo y decisión por abajo", que confía que cuaje en la mayoría de las localidades andaluzas.

Aspira a gobernar en Málaga y Córdoba

A cuenta de las elecciones municipales del 2019, Teresa Rodríguez ha explicado que Podemos Andalucía se encuentra ahora mismo sumido en un proceso de convergencia con las candidaturas municipalistas que concurrieron a las últimas locales, a las que el partido morado no concurrió con su propia marca sino que gente de Podemos concurrió en candidaturas de unidad popular.

Ahora, el partido morado tiene que hablar con estas agrupaciones "de igual a igual" y establecer un mecanismo "por el que Podemos y las candidaturas que quieran vincularse al partido como fuerza andaluza podamos establecer un marco de convergencia, y luego vendrá la confluencia", ha señalado Rodríguez.

"Ese abanico tenemos que gestionarlo con más lentitud, no podemos gestionarlo de la misma manera que una fuerza política que tiene más de 20 años y las candidaturas municipales consolidadas. Tenemos que dirigirnos a nuestras candidaturas municipalistas hermanas para ver ese proceso de convergencia y confluencia", ha sostenido.

En cuanto a las opciones de Gobierno que baraja Podemos de cara a esa cita con las urnas, Rodríguez ha dicho que se ven con posibilidades en ciudades importantes como Málaga, Jerez (Cádiz), Córdoba y Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), aunque "pelearemos por todas las alcaldías donde nos presentemos".

Para Podemos, estas elecciones locales tienen "absoluta prioridad" y por eso quieren articular una estrategia común de cara a las elecciones del 2019 con las candidaturas de unidad popular "para que tengamos a punto la maquinaria electoral en el ámbito municipal"

"Vamos a recuperar el primer aliento de Podemos"

"Vamos a recuperar el primer aliento de Podemos, el que decía que hemos venido a hacer política no para tener un papel testimonial y formar parte de la oferta político-electoral en Andalucía, sino para tratar de evitar que la ciudadanía se acostumbre a vivir sin derechos, en la precariedad y en los recortes", ha concluido Teresa Rodríguez.