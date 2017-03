Susana Díaz calienta motores con su primer vídeo de campaña para las primarias

La secretaria general del PSOE-A y presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha pedido "permiso" en su "casa", la Agrupación de Triana-Los Remedios, para presentarse en las primarias para la Secretaria General del PSOE, según un vídeo difundido por Internet por la cuenta de su campaña de primarias, 100por100psoe.

"No me puedo presentar sin ir a la agrupación a pedir permiso", señala Díaz en un momento del vídeo rodeada de sus compañeros en un encuentro celebrado en la noche del pasado miércoles. "Con algunos he compartido toda la vida", añade tras imágenes de abrazos y saludos de miembros de la agrupación socialista.

"A veces perdemos las buenas costumbre. Lo primero es ir a mi agrupación y decirles a mis compañeros el paso que voy a dar el domingo, contarlo en casa", subraya. Según recuerda, ya lo hizo cuando se presentó a la Presidencia de la Junta y, en este momento, "creía que lo tenía que hacer también ahora".

Asimismo, Díaz dejó constancia el mismo miércoles en Twitter sobre este encuentro con sus compañeros, con los que compartió " la ilusión por recuperar un PSOE ganador".

De igual manera, la secretaria general del PSOE-A ha publicado este sábado en su cuenta de Twitter una fotografía en el restaurante Casa Labra, de Madrid, con un grupo de jóvenes socialistas. "Donde nació el PSOE en 1879", ha señalado Díaz, junto a lo que ha afirmado que defienden un partido que se siente "orgulloso de su historia".