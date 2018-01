Susana Díaz estará con Pedro Sánchez en su segunda asamblea abierta a la ciudadanía en Andalucía

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, estará presente el próximo 23 de enero acompañando a Pedro Sánchez en Sevilla, confirman fuentes cercanas a la secretaria general andaluza. No fue así en la visita a Granada que Sánchez hizo el pasado 11 de enero a Granada y con la que inició esta gira en la que pretende desarrollar 50 encuentros por toda España.

Fuentes del Gobierno de Andalucía han confirmado así que la secretaria general del PSOE-A "estará para lo que haga falta" con Pedro Sánchez y por eso tiene previsto acompañar a Pedro Sánchez en el que será el primer escenario que compartan desde que él la derrotó en las primarias para lidera el partido en mayo de 2017. Aún se desconoce si acompañará al secretario general del PSOE nacional durante la mañana, en el desayuno informativo que está previsto, o por la tarde, en la asamblea ciudadana convocada.

Esta decisión supone un giro en su actitud hasta la fecha con el líder del PSOE, algo que quieren dejar claro desde el entorno de la presidenta. No ya porque durante la campaña de las primarias coincidieron en fecha y hora en sendos mítines en la capital hispalense a escasos metros, como paradigma de su pugna, sino porque en otras ocasiones en las que Pedro Sánchez ha visitado Sevilla no ha contado con el calor de la cúpula del PSOE-A. Basta con recordar cuando en su etapa previa como secretario general acudió a la Feria de Abril y Susana Díaz le brindó una fría bienvenida.

Es más, desde el entorno de la presidenta se insiste en que ambos "han hablado un par de veces con normalidad" aunque Sánchez no lo consulta todo a los presidentes. Tampoco el tema de la estrategia fiscal que ha lanzado el líder socialista, de la que "tampoco tiene por qué consultar". De hecho, desconocen cuál es la estrategia de Sánchez porque "no forman parte de esa estrategia" y aseguran que el secretario general "está en lo que tiene que estar, como la presidenta".

No habrá adelanto electoral

Desde el Gobierno andaluz descartan los rumores de adelanto electoral, algo que la presidenta ya hizo la semana pasada. Califican los rumores de "liebre del PP andaluz" y no se muestran preocupados por su acuerdo con Ciudadanos. "Tenemos un acuerdo de investidura, no de gobernabilidad y es lógico que este año se quieran distinguir y sacar partido a su oposición útil". Comparan la situación en la que se convocaron las pasadas autonómicas tras romper con IU y la situación actual y la califican de "tranquila" y "estable". Aunque creen que van a tener complicado marcar agenda como pretenden, ya que el arma de negociación de los presupuestos ya está cerrada.

Lo que sí prevén desde el Gobierno andaluz es que habrá "lío" en las municipales en los grupos de oposición. Y señalan especialmente a IU y Podemos que están trabajando por la confluencia para las elecciones locales.

Sin factura por las primarias

Aunque, como ya es habitual, no quieren valorar las encuestas hasta que llegue el CIS al menos, sí han querido señalar la "tendencia" que muestran de subida de Ciudadanos como claro competidor para Rajoy. Y, en terreno andaluz, han valorado que "las primarias no han pasado factura" a Susana Díaz, ya que las encuestas dan al PSOE como partido más votado aún en la región a pesar de llevar 40 años en el gobierno, con el desgaste que eso supone. Estos datos los atribuyen a haber sabido "mantener la posición política", si bien reconocen que el partido en este último año no ha sido claro en algunas de sus decisiones, como en el caso de la abstención de Rajoy.