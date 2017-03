Susana Díaz sobre su candidatura: "Nos están esperando"

Últimamente no hay cita multitudinaria con Susana Díaz en la que no sobrevuele el morbo de si será el pistoletazo de salida de su candidatura a las primarias del PSOE nacional. Este sábado la presidenta andaluza ha vuelto a guardarse sus cartas, durante el acto de celebración del Día de Andalucía. No ha habido anuncio pero sí un mensaje claro a Pedro Sánchez: La gente quiere que vuelva el PSOE pero no que vuelva el pasado".

"Nos están esperando", ha afirmado Díaz en un discurso plagado de referencias nacionales, y en el que ha utilizado la "Andalucía de la igualdad" como valedora de la igualdad en toda España. Sin duda, algunos de sus mensajes para una inminente campaña por la Secretaría General del PSOE han quedado dichos: "La gente quiere que el PSOE vuelva, como un partido que sepa de dónde viene y tenga claro a dónde va". "Somos socialistas sin apellidos y sin etiquetas, un PSOE unido", ha asegurado invitando a vivir el socialismo "como a cada uno dé la gana" en clara referencia al mensaje de Pedro Sánchez sobre el socialismo "de derechas" con el que el candidato acusa a Díaz.

"El PSOE es mi pasión", ha afirmado la presidenta de la Junta de Andalucía. "Tenemos que estar unidos pero desacomplejado, desacomplejados ante quienes pretenden asaltar cielos, y solo querían asaltarnos a nosotros", aludiendo a Podemos y a la "podemización" de la que acusa a Sánchez y a algunos sectores del partido.

A la cita no ha faltado casi nadie. Consejeros, presidentes de diputación, alcaldes y alcaldesas, militantes venidos desde Marbella o Jaén. Más de 2.000 personas han llenado el salón del Hotel Renacimiento de Sevilla, un clásico de los encuentros socialistas andaluces, incluidas las primarias entre Rubalcaba y Carmen Chacón.

En primera fila, flanqueando a la también presidenta de la Junta, Micaela Navarro, Verónica Pérez (secretaria general de la provincia de Sevilla), y Juan Cornejo (número dos) o el alcalde de la ciudad Juan Espadas. Díaz ha querido hacer de nuevo una demostración de fuerza de la que, con más de 45.000 militantes, es la federación socialista más poderosa del partido. Porque Susana Díaz sabe que tiene que llevar los deberes hechos en casa, y en Andalucía necesita arrasar entre sus militantes para dedicar fuerzas al resto de las regiones donde necesita hacer trabajo de calle y una campaña más intensa.

Por eso ha diseñado un acto y un discurso para exaltar el "orgullo" de los socialistas andaluces. "Somos el PSOE de Andalucía", ha exclamado entre ovaciones, y "ahora hay que volver a levantar esa bandera". Durante cerca de hora y media, y con intermedios musicales, un médico rural, una investigadora, una maestra, un joven universitario, y una madre cuidadora de una persona con discapacidad han reivindicado los logros en sanidad, la educación y los servicios sociales que, a su juicio, han traído los gobiernos socialistas en los últimos cuarenta años. Ha mencionado el papel de Griñán y Manuel Chaves, expresidentes de la Junta que están a punto de ser juzgados en el Caso de los ERE fraudulentos, durante la renovación del Estatuto andaluz hace diez años y ha reivindicado la "resistencia" de su Gobierno a las "agresiones" de la derecha al Estado del Bienestar. "No hemos fallado nunca a España".

El enemigo, Rajoy

Porque Susana Díaz ha señalado un claro enemigo a batir y no está en Andalucía. La España de Rajoy, la reforma laboral, los recortes en sanidad, en dependencia y hasta el autobús homófobo de Hazte Oir han sido dianas de sus críticas. Afirma que "habrá que cambiar la constitución y lo que haga falta" para defender "la igualdad de derechos". "Y defendiendo esto (en el conjunto del territorio nacional) estaemos defendiendo Andalucía".

"Dicen que la periferia no entiende al centro, que el norte y el sur tenemos acentos distintos...", ha asegurado la secretaria general andaluza aludiendo a los críticos que afirman que Díaz no tiene posibilidades fuera de Andalucía. "Frente a eso está el 28 de febrero" y "un modelo territorial que defiende la aportación a la igualdad en la diversidad de los territorios".

Los mensajes pues están lanzados. El guión de su potencial campaña ya tiene párrafor escritos. Aún así la fecha de la presentación de su candidatura sigue sin conocerse, aunque en el PSOE andaluz creen que apurará los tiempos todo lo posible.