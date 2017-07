Los empleados públicos de la Junta cobrarán en julio la subida del 1% incluida en los PGE

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha anunciado este jueves en el Pleno del Parlamento que "todos los empleados públicos en Andalucía" van a recibir en sus nóminas de este mes de julio la subida del 1 por ciento contemplada para el colectivo en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de este año 2017.



En respuesta a la pregunta que en la sesión de control al Gobierno andaluz le ha formulado el portavoz parlamentario del PSOE-A, Mario Jiménez, Susana Díaz ha destacado que el Gobierno de la Junta va a poder hacer efectivo ese abono en la nómina de este mes de julio porque ya contemplaban esa subida del 1 por ciento en el Presupuesto de la Administración autonómica, aprobado a finales del pasado año.



Fuentes de la Consejería de Hacienda y Administración Pública han concretado a Europa Press que en la nómina de este mes de julio no sólo se va a abonar esta subida del 1 por ciento correspondiente a dicho mes, sino que se va a pagar con carácter retroactivo desde enero, es decir, que también se va abonar lo equivalente a lo que supone ese incremento del 1 por ciento entre los meses de enero a junio.



Las mismas fuentes han explicado que este abono es posible una vez que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) han entrado en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado miércoles 28 de junio, y después de que la Junta contemplara la subida en la elaboración de sus Presupuestos para este año.



Además, han concretado que la subida del 1 por ciento equivale a una cantidad aproximada de entre 170 y 500 euros al año por cada trabajador público, y en algunos casos rozará el abono de las pagas extras atrasadas.



La presidenta de la Junta ha destacado que la Administración autonómica tiene "capacidad" para, al mismo tiempo que cumple con el objetivo de déficit fijado para las comunidades autónomas, estar "devolviendo, recuperando y ampliando derechos en Andalucía".



ANDALUCÍA "CUMPLE"



De esta manera, la presidenta ha insistido en la idea de que "Andalucía es una tierra cumplidora", y así lo pudo trasladar en el encuentro "cordial y productivo" que hace dos semanas mantuvo en Sevilla con el comisario europeo de Asuntos Económicos y Financieros, Fiscalidad y Aduanas, el socialista francés Pierre Moscovici, que pudo "ratificar" la condición "cumplidora" de Andalucía "en la ejecución de los fondos europeos".



Así, ha detallado que Andalucía ha ejecutado en "un 113 por ciento los fondos europeos del marco 1994-1999; los fondos del marco 2000-2006 se cerraron con un nivel de ejecución del 130 por ciento, el porcentaje de cumplimiento en el marco 2007-2013 ha sido del 116 por ciento, y de los 7.276 millones de euros del marco 2014-2020, se han realizado operaciones por 3.035 millones de euros", lo que equivale al "41,7 por ciento del total programado", según ha destacado la presidenta.



Además, ha resaltado que el Gobierno andaluz también "está cumpliendo con todos sus compromisos, con su programa de investidura, con sus Presupuestos, y con un pacto de estabilidad que no compartimos, pero que por obligación lo llevamos a cabo, y lo hacemos recuperando y ampliando derechos", según ha abundado Susana Díaz.



La presidenta de la Junta ha detallado que en la reunión con Moscovici pudieron analizar "problemas de importancia vital para Andalucía" como la salida del Reino Unido de la UE, el conocido 'Brexit', para el que Díaz demanda una "estrategia coordinada" al Gobierno central, y que es un asunto, según ha advertido, que "puede impactar en nuestro PIB en torno a siete décimas", además de que puede afectar a sectores importantes como el sanitario o el turístico, y generar un "impacto enorme" en comarcas como el Campo de Gibraltar.



Con el citado comisario europeo, la presidenta andaluza también pudo hablar de inversiones como el corredor Algeciras-Bobadilla, según ha continuado Susana Díaz, que ha insistido en que se trata de "una infraestructura de primer nivel que va a ser clave en el desarrollo e la logística", y "una infraestructura vital en el corredor transeuropeo de transportes" que quiere que el Gobierno de España "incluya entre las prioridades del Plan Juncker".



Además, Moscovici y Díaz hablaron de los refugiados, según Susana Díaz, que ha defendido que en esta materia el Gobierno central "tiene que ponerse al frente", así como que "Andalucía ha dado un ejemplo" en materia de menores no acompañados.



La presidenta de la Junta ha explicado que, entre otras cuestiones, solicitó al comisario europeo de Asuntos Económicos que "se cumpla el principio de adicionalidad" con los fondos europeos, porque éstos "no pueden sustituir a la falta de compromiso del Gobierno de España", sino que "tendrían que añadirse a la inversión estatal".



Igualmente, le solicitó "que los fondos europeos no computaran en el déficit, porque es la manera de que ningún territorio tenga que renunciar a ningún fondo", y también "que haya inversiones productivas en estas regiones del sur que necesitamos crear empleo y a más velocidad", y "que se computen como inversiones productivas las que vamos a llevar a cabo en educación, sanidad o servicios sociales".



Susana Díaz ha apuntado que todo ello son "elementos de sentido común, pero que no lo han sido para el Gobierno de España ni para esta Europa", y en esa línea ha mantenido que "es el momento de cambiar el rumbo", de dejar atrás "la austeridad a ultranza y poner por delante los derechos y las personas".



La presidenta ha concluido aseverando que "Andalucía cumple, la diferencia es que lo hace poniendo a las personas por encima de otro tipo de intereses, ampliando y devolviendo derechos y poniendo a los ciudadanos por delante de territorios y egoísmos que, por desgracia, ha hecho que muchos ciudadanos miraran a Europa y no se sintieran identificados".



Por su parte, el portavoz parlamentario del PSOE-A, Mario Jiménez, también ha destacado que el comisario Moscovici "ha ratificado públicamente el buen uso que la Junta hace de los fondos europeos", así como que "Andalucía cumple siempre, también en la gestión" de ese dinero "para que la inversión que la UE hace en nuestra comunidad se traduzca en empleo".



CRÍTICAS AL PP-A



Mario Jiménez ha destacado los resultados "siempre positivos" que han generado esos fondos europeos para la comunidad autónoma, y su "impacto" en el PIB andaluz, si bien ha lamentado que esta "valoración positiva no ha sido unánime en Andalucía", y "algunos, desde la estrategia política más agresiva e irresponsable, han intentado cuestionar ese rigor en la gestión de los fondos sin que le importara lo más mínimo desgastar la imagen de Andalucía".



El representante socialista ha dicho que "a eso se ha dedicado sistemáticamente el PP de Andalucía" con viajes de su presidente regional, Juanma Moreno, a la capital europea, a Bruselas, con los que se ha acercado al "ridículo", porque, según ha criticado Jiménez, "los responsables del PP han insistido en cuestionar la gestión de los fondos europeos para la convergencia en Andalucía a base de falsedades y manipulaciones, pese a la buena gestión que estaba haciendo" la comunidad autónoma.



En ese sentido, Jiménez ha acusado al presidente del PP-A de haber viajado dos veces a Bruselas "con la mala intención de sembrar dudas sobre los fondos europeos en Andalucía". En concreto, ha apuntado que en abril de 2014 "llegó a pedir a la Comisión Europea que revisara los recursos adjudicados a Andalucía", y en noviembre del año pasado, "a rebufo de un viaje de la presidenta", "insistió en abonar la semilla de la sospecha sobre la gestión andaluza de los fondos europeos", algo que es "una manera indecente de llenar una agenda" y una "manera canalla de hacer política", según ha querido "denunciar públicamente" el portavoz parlamentario del PSOE-A.