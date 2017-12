Susana Díaz califica de "mal resultado para España" el de las elecciones catalanas

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha considerado este lunes que el de las elecciones catalanas es un "mal resultado para España", por lo que ha abogado por una reforma constitucional como única vía posible, pero "entre todos, con un consenso similar al de 1978, y que permita que todos los territorios nos sintamos parte de un proyecto compartido y colectivo, que tiene presente y futuro".

En su opinión, tras el 21D se alarga la situación de "inestabilidad e incertidumbre", por la ventaja de los que "han querido quebrar el modelo de convivencia, romper el país, saltarse el estado de derecho, fracturar la sociedad catalana, con las consecuencias sociales y económica" que ha implicado.

En una entrevista para la cadena Ser, ha comentado también que el presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, tiene que abrir el diálogo con todas las formaciones para que esa reforma constitucional, tras lo que ha remarcado que tanto el resultado del PP como el de Podemos evidencian un síntoma de que lo que los ciudadanos perciben como "más radical y polarizado" y por eso los han "castigado en las urnas".

En cuanto a los resultados para el PSC, que tampoco han sido buenos, ha expresado su solidaridad con sus compañeros y ha destacado que el candidato Miquel Iceta ha trabajado mucho pero "no se han cumplido las expectativas". No obstante, no ha querido valorar la estrategia del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez.

Otra exigencia que ha lanzado a Mariano Rajoy es la de afrontar el modelo de financiación de las comunidades autónomas. Le ha exigido que a principios de enero ponga sobre la mesa un nuevo modelo porque "ya no tiene excusas" tras la celebración de las elecciones catalanas. "Vamos tarde", ha reiterado la también secretaria general del PSOE de Andalucía, quien le ha reprochado que haya "incumplido su propia palabra", porque en la última Conferencia de Presidentes se comprometió a hacerlo para finales de 2017.

También ha sido preguntada sobre el caso ERE, que ha sentado en el banquillo a sus predecesores Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Considera que estas dos personas "honestas y decentes" han sufrido "un ataque salvaje". Ha lamentado que tras años de investigación "no se ha encontrado nada" ni tampoco relacionado con la una supuesta financiación ilegal del PSOE de Andalucía. " Han querido ganar en los juzgados lo que no han ganado en las urnas", ha dicho Susana Díaz sobre el PP por su papel en la acusación.

En este contexto, ha confiado en que la justicia determine si ha habido "irregularidades o ilegalidades", pero cree que los dos expresidentes han sido víctimas de un "juicio mediático", y no se ha podido demostrar que se hayan llevado "un duro".