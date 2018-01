YouTube retira el vídeo de la campaña del Instituto Andaluz de la Mujer contra el "acoso callejero"

YouTube ha retirado el vídeo de la campaña del Instituto Andaluz de la Mujer contra el "acoso callejero" presentada este pasado miércoles. En la dirección donde antes podía visualizarse el spot aparece ahora el siguiente mensaje: "Hemos eliminado este vídeo porque infringía la política de YouTube sobre desnudos y contenido sexual.

Según ha adeantado El Confidencial, el vídeo ha sido eliminado de la plataforma después de que hubiera "muchas peticiones" al respecto. La Junta de Andalucía presentó la campaña #NoSeasAnimal, una iniciativa que tiene como objetivo prevenir una forma de violencia de género "socialmente aceptada", que normaliza el papel de las mujeres como objetos sexuales y que en algunos contextos deriva en las agresiones y/o abusos sexuales.

Sobre la cuestión se ha pronunciado recientemente el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, quien aseguraba estar a favor del piropo (a los que alude el spot de la Junta) si es "respetuoso y no ofende a nadie". "Si los piropos son para halagar y respetan a todo el mundo, no sé cómo se pueden prohibir, no se me ocurre cómo prohibirlo" pero que "si son ofensivos me parece bien que se puedan denunciar".