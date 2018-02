Cruce de cartas entre la presidenta de Andalucía y el ministro del Interior tras el asalto a un hospital

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha enviado este miércoles una carta a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, en la que recuerda el refuerzo policial por el "caso excepcional" ocurrido en la Línea de la Concepción (Cádiz), donde un detenido por su relación con el narcotráfico fue liberado por una veintena de encapuchados que se personó en el hospital al que había sido trasladado tras sufrir heridas en la persecución.

En la carta, consultada por Europa Press, el ministro le dice a Susana Díaz que no comparte "en ningún caso" su afirmación de que los narcotraficantes campan a sus anchas por el Campo de Gibraltar, hecha por la presidenta durante la mañana, recordándole que "no tiene constancia de que en ningún momento" antes de hoy le hubiera transmitido "queja o preocupación alguna por la situación" en esta parte de Andalucía.

Lo ocurrido la tarde del pasado martes, según Juan Ignacio Zoido, "no empaña la brillante actuación diaria de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado". En este sentido, alude a datos como que en el Campo de Gibraltar se han incautado desde enero de 2017 más de 183.000 kilogramos de hachís y se ha detenido a 518 personas, entre ellas Sito Miñanco hace tan sólo unos días, además de intervenido 490 vehículos.

Susana Díaz no ha tardado en replicarle en otra carta consultada por eldiario.es/andalucia: "No dudo de los esfuerzos, pero sí de los resultados. Sucesos como los de hoy no hacen más que corroborar la percepción que tenemos desde el Gobierno de Andalucía de que se necesita un esfuerzo aún mayor para combatir la escalad delictiva que soporta esta parte de nuestra región".

En este contexto, tanto el PSOE como IU han anunciado que pedirán explicaciones al ministro en el Congreso de los Diputados. Pero a su vez, tanto IU como Podemos han expresado su intención de hacer lo mismo en el Parlamento de Andalucía con la Consejería de Salud para conocer sus protocolos de seguridad en los hospitales y saber si ha fallado algo.