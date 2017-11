Marcos Ramírez termina la temporada en el podio

El motociclismo andaluz tiene ya un lugar de privilegio, nada más comenzar su carrera, para el coñileño Marcos Ramírez, quien en su primera temporada completa en el Mundial de motociclismo en moto3, ha logrado subirse por segunda vez en un año en el podio, al conseguir este fin de semana en Valencia un meritorio tercer puesto y, además, la vuelta rápida. Decimos que es el segundo podio del año de este gaditano, tras el logrado en el GP de Alemania, algo que no ha hecho ningún piloto andaluz en la historia, porque Alberto Moncato (Brno y Le Mans) también se subio al cajón mundialista en dos ocasiones, pero en diferentes años (2011-12).

Ramírez suma además los puntos suficientes para quedar octavo en la general del Mundial de pilotos con 123 puntos.. Es sólo el principio, promete mucho más: "Estoy muy contento con este resultado. Quería acabar el año con un podio y en la última vuelta he intentado adelantar a Mir pero no he podido. El año que viene trataremos de hacer más cosas y mejores", señaló.

Ramírez, tras una carrera emocionante en la que siempre estuvo en las primeras posiciones, pasó la bandera de cuadros por detrás de otros españoles, el madrileño Jorge Martín (Honda), que ganó su primer gran premio después de 50 carreras y muchas poles, en el circuito Ricardo Tormo de Cheste por delante del ya campeón y gran dominador de la temporada Joan Mir.