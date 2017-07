Paula Ruiz, abriendo el mar al paso

Estos tiempos estivales son propios para la natación. Son numerosas las piscinas en las que pueden observarse en soledad a jóvenes atletas recorriendo las piscinas olímpicas, largo tras largo, buscando superar a sus rivales del resto de calles y a sí mismos. Cuando las pruebas son las aguas abiertas del mar, donde no hay separación entre nadadoras y las corrientes y las olas aumentan la tensión de unas carreras de cinco o diez kilómetros, la exigencia se dispara. Es precisamente en estas modalidades donde Andalucía cuenta con una de las promesas de la natación española y mundial, la todavía júnior Paula Ruiz, nadadora malagueña que el mes pasado se adjudicó el Campeonato de España de aguas abiertas en categoría absoluta y en la distancia de 10 kilómetros.

Este hito histórico para la natación andaluza estuvo a punto de ser legendario, ya que además del oro en la prueba de mayor distancia, Paula Ruiz se llevó la plata en la carrera corta de cinco kilómetros, separada por apenas unas centésimas de la ganadora, la laureada Mireia Belmonte, todo un mito del deporte nacional e internacional, que ve cómo los próximos años va a tener que enfrentarse a esta malagueña de 18 primaveras que tantas maneras apunta. Pese a la rémora de haber disputado y vencido en la carrera de los 10 kilómetros, Ruiz luchó frente a la catalana hasta el sprint final. Llegaron cabeza con cabeza. Sí logró, en cambio, imponerse a la otra referencia de la natación nacional, la también barcelonesa Erika Villaécija.

Ambas eminencias ofrecen una rivalidad de asperezas de las que, quién sabe, obtenga quizá rédito la joven malagueña. Este fin de semana comienzan los Mundiales de natación en Budapest y Paula Ruiz buscará estar al menos entre las diez mejores en ambas pruebas de aguas abiertas, carreras más duras que las celebradas en la piscina, pero que motivan aún más a la joven malagueña, algo que ya ha demostrado tras una notable trayectoria en categoría amateur: campeona de Europa infantil en 2014, tras haber sido novena del mundo, y oro en el Mundial júnior del año pasado, temporada en la además logró la plata del Europeo.

Su salto a la competición absoluta viene avalado de estos grandes éxitos, que espera continuar esta campaña, tanto en estos días de Mundial como en agosto, fecha en la que participe en el Europeo júnior de Marsella. Tal vez no llegue aún al podio ni a estar en lo más alto en Hungría, pero las posibilidades de medalla no parecen una quimera, al igual que su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio de 2020, un sueño inalcanzable hace escasa fechas pero que ahora se ha convertido en una meta real de este periodo preolímpico. Antes, naturalmente, deberá seguir abriéndose camino entre ola y ola.

No será un camino fácil el de la nadadora malagueña, que se levanta a diario a las 5:00 de la mañana para entrar en la piscina una hora después. Su intenso entrenamiento matinal se repite por la tarde en las instalaciones del Centro Acuático de Inacua, en Málaga, donde se forja esta futura leyenda de la mano del técnico Xavi Casademont. Poco tiempo le quedan para los estudios de Bachillerato en los que está inmersa. Lo cortés no quita lo valiente y la joven deportista adivina lo remoto que resulta vivir de la natación. Al menos por ahora. Por si acaso, Ruiz no le quita ojo ni esfuerzo al título de bachiller y divisa la medicina forense para el día de mañana.

Son metas ésas más mundanas que las que Paula Ruiz está llamada a lograr en el mar y en la piscina, donde también se la puede cronometrar en diversas competiciones regionales y nacionales, muchas de ellas en la sede de su actual club, en Mairena del Aljarafe, prestigioso dentro y fuera de Andalucía, que acogió a la malagueña como a una más y apuesta por la continuidad de sus grandes éxitos. Hay quien apuesta ya por una medalla olímpica.