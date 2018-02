El Parlamento de Andalucía pospone su propuesta para el modelo de financiación tras estallar en dos bloques

El grupo de trabajo para buscar un posicionamiento común del Parlamento de Andalucía para la reforma del modelo de financiación de las comunidades autónomas ha sido incapaz este viernes de presentar una síntesis con los puntos en los que están de acuerdo PSOE, PP, Podemos, C's e IU -que son pocos pero los hay- para posteriormente someterla a enmiendas y votos particulares y elevarla a pleno. La mayoría ha culpado a Pablo Venzal (PP), presidente del grupo de trabajo, de no haber hecho esta tarea, cosa que los suyos han negado que estuviera prevista.

En ausencia de esa síntesis, se ha acordado tener como base para seguir negociando la propuesta registrada por el PSOE, Podemos e IU, que habían consensuado posturas hace días, y han convertido sus tres documentos de conclusiones -presentados hace un par de semanas- en uno. De manera que el avance es que donde había cinco documentos -uno por grupo- han quedado tres. Con ello, el PSOE, Podemos e IU han roto la dinámica de alianzas en Andalucía y han hecho valer su mayoría absoluta frente a la tradicional sintonía entre socialistas y C's. Este desmarque ha sido duramente criticado por los socios de investidura de Susana Díaz, que han reprochado a los socialistas que "hayan pactado con la extrema izquierda".

En concreto, este viernes ha habido tres votaciones en el grupo de trabajo. En la primera, C's sugería una prórroga para que efectivamente se presentase una síntesis por parte del presidente del grupo de trabajo, y no ha prosperado porque han votado en contra PSOE, Podemos e IU. Una vez rechazado esto, el PP ha pedido que por lo menos se acordase que el punto de partida fuera este documento del tripartito más el suyo y el de C's, presentados igualmente dos semanas, pero ha sido desestimada por el resto esta posibilidad.

Esto ha hecho que se imponga la mayoría absoluta del PSOE, Podemos e IU en una tercera votación en la que han conseguido que su documento sea el que vaya a ir a la comisión parlamentaria de Hacienda y Administración Pública. C's se ha indignado cuando esta opción se ha puesto sobre la mesa y se ha negado hasta a votar. "Pero la debilidad del presidente del grupo de trabajo ha hecho que el PSOE imponga una votación que no responde al procedimiento", han criticado desde C's. Tampoco el PP ha votado en esta tercera ocasión. Pero ha dado igual porque esa poco ejercida mayoría absoluta del PSOE, Podemos e IU ganaba.

La diputada de C's Marta Bosquet ha anunciado incluso que comprobarán con los servicios jurídicos si es reglamentaria esta salida del grupo de trabajo. Ha expresado su "total decepción" porque confiaba en que se llegara a un "acuerdo de mínimos" tras meses de trabajo y 25 comparecientes. "Lo que se ha retratado es que no existe ningún ánimo por parte del PSOE y del PP de que este grupo de trabajo vaya por buen camino", ha resumido.

En esta línea, ha reprochado que no se haya presentado una "síntesis", sino "un documento infumable con las cinco conclusiones de los cinco grupos". Lo ha calificado de "corta y pega". Dependerá de la respuesta que tengan, el paso que vayan a dar en los próximos días, porque no ha descartado que tengan que resignarse a que la base sea este documento del PSOE, Podemos e IU, del que advierten que, sobre todo, no comparten que "estén planteando incrementar los impuestos".

Los plazos previstos

De momento, en función del resultado de la votación de este viernes, se abre un plazo hasta el 27 de febrero -vísperas del Día de Andalucía- para que los distintos grupos le puedan hacer enmiendas a este documento del trío de la izquierda y elevarlo a la comisión parlamentaria de Hacienda y Administración Pública, donde también podrán presentarse votos particulares. El 9 de marzo se espera que dicha comisión parlamentaria tenga un dictamen para que luego sea el pleno el que se pronuncie. Para entonces, tres escenarios posibles: un consenso entre los cinco; que se logre sólo entre cuatro, ya sea C's, que bastaría a los socialistas, ya sea el PP; o que salga con los votos de la izquierda, en cuyo caso podría igualmente venderse como posicionamiento del Parlamento de Andalucía.

La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, confía todavía en el pacto y cree que lograrlo será "un tirón de orejas" para el Gobierno del PP, "incapaz" de poner sobre la mesa una propuesta para reformar el modelo pese a que Mariano Rajoy se comprometió a ello hace meses.

Desde el PP, su portavoz ha negado que fuera Pablo Venzal el que tuviera que presentar la síntesis, y ha censurado la negociación que la izquierda ha hecho en "paralelo" a este grupo de trabajo, lo que le parece "un error" y muestra una "intención muy clara de poner por delante los intereses partidistas" de sus protagonistas. "Sustituir el consenso por la imposición no es bueno para Andalucía", ha opinado Carmen Crespo, quien ha recriminado que se busque "crear bloques".

En una intervención en tono conciliador, ha insistido en que está "segura" de que se va a llegar a un entendimiento y ha parafraseado a María Jesús Montero: "El tirón de orejas no será a Mariano Rajoy, sino a un modelo que aprobó el PSOE con José Luis Rodríguez Zapatero de presidente en 2009". Por eso ha anunciado que su grupo hará aportaciones para cuando se vea el texto en la comisión parlamentaria.

Su homólogo del PSOE, Mario Jiménez, ha justificado el paso dado por su grupo con Podemos e IU. Ha recordado que lo respaldan "67 diputados" y ha cargado contra Pablo Venzal. Es más, ha interpretado que "el PP ha intentado que no haya acuerdo y por eso el presidente del grupo de trabajo no ha presentado la síntesis".

Por su parte, la diputada de IU Elena Cortés ha desglosado las propuestas de su formación que se han incluido en el documento pactado con el PSOE y Podemos, entre las que ha destacado la necesidad de un pacto para una financiación local, el reconocimiento de las políticas de igualdad como servicio público, la defensa de un modelo federal, el cuestionamiento de la estabilidad presupuestaria en cuanto a los objetivos de déficit de las distintas administraciones y el rechazo rotundo a la ordinalidad, precisamente lo que distancia más a la izquierda de la postura de C's. En cualquier caso, IU no descarta presentar un voto particular si no se incluye su exigencia de una reforma fiscal para que las rentas más elevadas aporten más y que se pida la derogación del artículo 135 de la Constitución Española.

Mientras, desde Podemos Carmen Lizárraga ha celebrado "una propuesta beneficiosa para Andalucía" por ser "defensora de la igualdad", por lo que ha pedido que "el PP y C's se quiten las gafas de Madrid", en referencia a que vayan "a lo que dictan sus direcciones nacionales". Ha calificado de "gesto de responsabilidad" la negociación a tres bandas entre su grupo, el PSOE e IU y ha dicho que está "legitimada" por la aritmética parlamentaria.