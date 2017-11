La Fiscalía denuncia a un vecino de Motril por tuits "vejatorios" a Rufián, Iglesias o Junqueras

La Fiscalía ha denunciado por un posible delito de incitación al odio a un vecino de Motril (Granada) por tuits vejatorios remitidos entre abril y octubre del año pasado a diversos representantes políticos; entre ellos, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, el diputado de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, o el presidente de esta formación, Oriol Junqueras.

En la denuncia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el fiscal delegado del Servicio de Tutela Penal de la Igualdad contra el Odio y la Discriminación relata que la investigación policial arrancó a raíz de que Rufián recibiera el 4 de octubre de 2016 a las 11,04 horas un "mensaje amenazante" en su perfil de Twitter en el que se decía "@gabrielrufian eres padre? ojalá maten a tu hijo".

El tuit fue investigado por la Policía Judicial catalana, que obtuvo diversa investigación sobre la cuenta desde la que fue enviado, cuyo perfil había realizado 261 tuits.

Entre ellos, había otros dirigidos a Rufián con el texto "@gabrielrufian no me menciones, me das mucho asco, grima, repugnancia. El mundo sería más feliz sin traidores a su propia patria", y a Oriol Junqueras, afirmando que ambos debían "ser quemados vivos".

También recibieron tuits Pablo Iglesias, con el texto "@Pablo_Iglesias ojalá te pegasen un tiro en la cabeza a tu madre (...)" y los diputados Carolina Bescansa e Íñigo Errejón.

Relata el fiscal que en el presente caso "no solamente han sido objeto de vejación e incitación al odio determinados representantes de partidos políticos por razón de sus opiniones y posturas públicas, sino también una persona por su condición de homosexual, etnia gitana y extranjero".

Los mensajes han tenido cierta difusión entre otros usuarios, como acreditan los datos de acceso y reenvío (retuiteo), "lo que supone la puesta en peligro de los bienes jurídicos de los que son titulares los mencionados, siendo expuestos a posibles reacciones adversas y seguidoras de la línea marcada por el denunciado por otros seguidores de la red social", relata el fiscal en su denuncia, que avanza este jueves el diario 'Ideal'.

Entre otras diligencias, el fiscal solicita que se investigue el paradero del denunciado para que declare ante el juez. Al ser varios los perjudicados y no tener noticia de si han llegado a conocer el contenido ofensivo dirigido contra ellos, también pide que declaren en calidad de perjudicados Pablo Iglesias, Iñigo Errejón y Carolina Bescansa.

A la fecha de inicio de la investigación por la Policía Judicial catalana, los tuits y la cuenta de origen habían sido suspendidas de actividad por la empresa operadora. No obstante, pudo realizarse la captura de contenidos que obra en la documentación anexa al atestado policial y que acredita lo denunciado por el fiscal.