Sandra García sobre los hospitales: "No tienen sentido las manifestaciones porque hay una mesa de negociación"

En una entrevista con Europa Press, Sandra García ha indicado que "hemos asumido los fallos" en la reordenación sanitaria emprendida en Granada con la puesta en marcha del nuevo hospital del Campus de la Salud y "lo primero" ha sido "pedir disculpas a la población".

Según ha explicado García, "el fallo es de inicio cuando se ha planteado un modelo de fusión hospitalaria que en cierto modo teníamos la tranquilidad, llamémosla de alguna forma, de que venía avalado por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA)".

El modelo "se vio en los distintos órganos de negociación del complejo hospitalario" si bien, "a raíz del traslado de parte del hospital Clínico y de parte del hospital de la Caleta al nuevo hospital del Campus de la Salud", se puso "de manifiesto que no lo habíamos hecho del todo bien".

Para plantear la solución, confía en la negociación "abierta ya desde hace varias semanas con la nueva gerente, Cristina López" y considera que "ya no tienen sentido las manifestaciones porque hay una mesa de negociación" en la que la dirección del complejo hospitalario "se está reuniendo con la junta de personal".

En este sentido, "entiendo las manifestaciones y que la gente se tire a la calle cuando la administración no oye" pero, sin embargo, "en este momento, la administración ha pedido disculpas, ha escuchado" y "ha lanzado mensajes de conciliación y, lo más importante, de negociación abierta".

Es en esta mesa de trabajo, en opinión de García, "donde se tiene que seguir avanzando y se tiene que construir lo que definitivamente ya hemos acordado que son dos hospitales completos".

Así, "no entiendo que todavía se siga manteniendo en enero una fecha para hacer otra manifestación", ha agregado la delegada del Gobierno andaluz en Granada para hacer "un llamamiento" a la ciudadanía y solicitarle "la oportunidad de demostrar que hemos escuchado y que estamos trabajando, y que no se instale en la movilización porque, insisto, creo que la movilización viene para hacer una llamada de atención y una alerta cuando no se escucha por parte de la administración, pero no es el caso".

"Hemos escuchado y estamos trabajando", ha resaltado Sandra García que, sobre el alcalde de Granada, Francisco Cuenca, del PSOE, ha afirmado que en este tema "ha actuado como él ha entendido que tenía que actuar".

"El alcalde lo que ha pedido fundamentalmente es información", ha añadido García que ha especificado que "fruto de eso ha habido varias reuniones con los distintos responsables que tiene la Consejería de Salud" atendiéndosele "como se merece" el regidor de Granada.

"La relación con el alcalde es magnífica, de entendimiento" también "partiendo de que él tiene que defender los intereses de su Ayuntamiento que, a veces, pueden chocar con los intereses que yo como delegada del Gobierno tengo que defender", ha valorado al respecto García que, preguntada por las quejas de los comerciantes del entorno de la plaza de Toros por el traslado del Clínico, ha recordado que en la zona lo que "planteábamos era reorganizar servicios sanitarios de lo que es sanidad primaria", entre otros.

"Eso es lo que hemos planteado a los comerciantes de la Plaza de Toros-Doctores, que no íbamos a abandonar el Clínico sino todo lo contrario" y que, con el Ayuntamiento y la Universidad, "estábamos trabajando en un diseño conjunto", ha afirmado la delegada de la Junta quien ha reconocido que, en este momento, "todo esto está pendiente de la reordenación" y de "cómo va a ir la evolución de la mesa de negociación de los dos hospitales".

PRESUPUESTOS

En relación con las cuentas autonómicas aprobadas para este año, "nuestra seña de identidad es la sanidad, que es la joya de la corona y así lo vamos a seguir reivindicando y diciendo" pues "lo demostramos con el presupuesto".

Ha explicado que "lo que más nos preocupa y lo que más nos ocupa, y con ese ánimo se ha hecho el presupuesto de 2017, es la generación de empleo, que es lo más importante, sin olvidar el mantenimiento de políticas sociales".

Es "un presupuesto que este año mira mucho más a las familias y a las clases medias con la bajada de impuestos" a la que se suman "todas las líneas de incentivos y colaboraciones ya sean los planes de empleo" o de autónomos quienes, con las pequeñas y medianas empresas, "en nuestra región son el tejido empresarial que genera el empleo".

El Gobierno andaluz procura "recuperar derechos como las 35 horas que hemos sido la Junta de Andalucía los que lo hemos planteado para 2017" estando también prevista "una convocatoria muy importante de empleo público" la cual va a traducirse en el ámbito autonómico en 5.500 plazas de acceso libre y 1.900 plazas de promoción interna.

"Tenemos un presupuesto que podemos decir que es un poquito más expansivo desde el punto de vista de las inversiones" y del "impulso a nuevas infraestructuras", ha señalado Sandra García, que reconoce tener "muchas ganas" de ver en funcionamiento el metro de Granada.

Se promueven de este modo "incentivos" partiendo de las "premisas" sociales de años anteriores, ha explicado García.

En este ámbito, el Gobierno andaluz "actúa transversalmente en las distintas áreas, ya sea en educación o en políticas sociales, pero también en fomento y vivienda".

En el presupuesto autonómico, "ocho de cada diez euros se dedican a políticas sociales", incluyendo la ley de la Dependencia que es uno "de los pilares fundamentales", lo cual sirve para "paliar las diferencias entre los colectivos y las diferentes personas" atendiendo a los que "peor lo están pasando".