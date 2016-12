Expulsan a un exconcejal del PP de Nerva tras la resolución firme del Comité de Derechos y Garantías

Gallardo ha sido expulsado por "sus constantes salidas de tono en los plenos municipales y su falta de lealtad al PP de Nerva y al PP de Huelva, manifestada tanto en reuniones como en comentarios difundidos a través de redes sociales", ha informado el partido en una nota.

El PP de Nerva, en este punto, quiere salir al paso de las manifestaciones del propio Gallardo y de informaciones que afirman que "la decisión de expulsión ha sido tomada mayoritariamente por la junta local, extremo que no es correcto", ya que subraya que es el Comité de Derechos y Garantías del PP el órgano que abrió el expediente disciplinario hace varios meses a Francisco Gallardo y que ha resuelto el expediente acordando su expulsión.

También aclara que la junta local "sí tiene competencias para la sustitución, si procede, del portavoz del grupo municipal, pero, en ningún caso se puede interpretar que dicha junta local tenga atribuciones para decretar la expulsión del PP de ninguna persona". Esta competencia la tiene el Comité de Derechos y Garantías, aseguran desde la formación.

Además, desde el PP de la localidad destaca "el magnífico trabajo" del portavoz popular en el Ayuntamiento, José Antonio Lozano, "reconocido por los vecinos de Nerva", así como de "toda la junta local, un grupo de trabajo al que constantemente vecinos muestran su deseo de ir sumándose", a lo que añaden que "en ningún momento ha formado parte de este trabajo el exconcejal popular, Francisco Gallardo", quien, tras la decisión de la junta local de relevarlo, le comunicó al nuevo portavoz "su intención de no hacer nada, mostrando un escaso respeto por los que habían estado apoyándolo durante cuatro años y dos elecciones municipales".

El PP de Nerva lamenta, de igual modo, que esta situación que se pretende crear "tenga un claro beneficiario, el alcalde de la localidad, el socialista Domingo Domínguez, el mismo que ayer en un comentario en redes sociales afirmaba que el PP de Nerva se desmorona".

"EXCESIVA PREOCUPACIÓN" DE ALCALDE

José Antonio Lozano, presidente Local del PP de Nerva, ha manifestado que le sorprende gratamente "la excesiva preocupación" del alcalde por este portavoz y el grupo de personas que forman parte de la junta local, lo que demuestra "la efectividad del trabajo que se está realizando, basado en el respeto y la dedicación de un magnífico grupo humano que tiene como único objetivo el bienestar de sus vecinos".

Respecto a las declaraciones de Gallardo, Lozano asegura que es "evidente que el exconcejal popular no quiso aceptar en ningún momento la decisión mayoritaria de la junta local de cambiar la portavocía en el Ayuntamiento, motivada por la fuerte caída en las últimas elecciones y sus constantes salidas de tono", aumentando "casualmente" desde ese momento sus expulsiones en el Ayuntamiento y su empeño en intentar criticar a su portavoz.

"Un grupo de trabajo debe basarse en el respeto y las decisiones colectivas, y eso el nuevo concejal no adscrito no lo entiende", ha precisado Gallardo, quien ha lamentado que el concejal no adscrito "intente desviar la atención sobre los motivos de su expulsión, tratando de manchar la imagen del Partido Popular de Nerva y de la Dirección Provincial del PP de Huelva con insidias y falsedades".