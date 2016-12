El nuevo proyecto cinematográfico de Juan Miguel del Castillo tratará la violencia machista con Cádiz de fondo

El asesinato de una joven de 16 años después de una violación es el punto de partida de la novela 'La maniobra de la tortuga', del escritor gaditano Benito Olmo. Aún no se sabe si la película empezará así pero sí que habrá película y que la dirigirá Juan Miguel del Castillo, director de la premiada 'Techo y comida'.

Tras el éxito de su comprometida cinta protagonizada por Natalia de Molina sobre la cara más dura de la crisis, el director jerezano apuesta por una novela negra aparentemente clásica, el primer caso del investigador Manuel Bianquetti. Sin embargo, no es sólo un thriller policiaco. En la línea trazada con su primera cinta, Del Castillo abordará con este marco la realidad de la violencia machista. Como han explicado Marta Velasco desde la productora que ha adquirido los derechos, Áralan films, esta novela, editada por Suma de Letras, "refleja los aspectos más oscuros de la violencia de género".

Según palabras de Juan Miguel del Castillo en La voz del Sur: "Hacía tiempo que no me enganchaba tanto una novela y cuando acabé de leerla tuve claro que quería hacer la película. El tono y sus localizaciones me conquistaron".

La trama discurre en Cádiz y parece previsible que el rodaje, previsto para principios de 2018, se realice íntegramente en localizaciones gaditanas.

Será esta la segunda cinta de guionista y director Del Castillo tras haber obtenido el reconocimiento en una treintena de premios, entre otros, el Goya a la mejor actriz para Natalia de Molina o la Biznaga de Plata del público.